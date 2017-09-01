السجن لمواطن اقتحم نقطة أمنية على طريق الملك خالد في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

السجن لمواطن اقتحم نقطة أمنية على طريق الملك خالد في مكة
حكم قاض بالدوائر الشرعية في الحج، بالسجن شهرين لمواطن تجاوز نقطة أمنية على طريق الملك خالد بمكة، بدراجة نارية، واصطدم بأحد رجال الأمن وأحدث به إصابات.
وأوضح مصدر أمني أنه أثناء قيام رجال الأمن في نقطة المنع وحجز الدراجات النارية بالقرب من نفق المعيصم بتنظيم الحركة وتطبيق التعليمات، حاول أحد قائدي الدراجات النارية تجاوز النقطة، واصطدم بأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وألحق به إصابة في ساعده الأيسر والرجل اليمنى.
وأضاف أنه تم القبض على قائد الدراجة وجرى تسليمه لشرطة المعيصم، حيث تمت إحالته للدوائر الشرعية بالحج، وتمت معاقبته بالسجن شهرين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11364 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس شهرين
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 30 دقيقة
الأحكام المخففة هذي هي اللي قوت السرابيت وخلتهم يتمادون