السجن لمواطن اقتحم نقطة أمنية على طريق الملك خالد في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حكم قاض بالدوائر الشرعية في الحج، بالسجن شهرين لمواطن تجاوز نقطة أمنية على طريق الملك خالد بمكة، بدراجة نارية، واصطدم بأحد رجال الأمن وأحدث به إصابات.

وأوضح مصدر أمني أنه أثناء قيام رجال الأمن في نقطة المنع وحجز الدراجات النارية بالقرب من نفق المعيصم بتنظيم الحركة وتطبيق التعليمات، حاول أحد قائدي الدراجات النارية تجاوز النقطة، واصطدم بأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وألحق به إصابة في ساعده الأيسر والرجل اليمنى.

وأضاف أنه تم القبض على قائد الدراجة وجرى تسليمه لشرطة المعيصم، حيث تمت إحالته للدوائر الشرعية بالحج، وتمت معاقبته بالسجن شهرين.