 بالفيديو.. تفاصيل رسالة أصغر حاج قطري لخادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. تفاصيل رسالة أصغر حاج قطري لخادم الحرمين

بالفيديو.. تفاصيل رسالة أصغر حاج قطري لخادم الحرمين
طلال الضوي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأصغر حاج قطري وجه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزحفظه الله، أثناء وقوفه على صعيد عرفة مع والده أمس الخميس.
وكشف المقطع حديث مواطن مع الطفل الحاج عمر الشمري، في مخيم الحجاج القطريين الذين يؤدون الفريضة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، حيث عبر الطفل عن شكره للملك سلمان.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11364 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يتقبل منا ومنك ومن جميع المسلمين

[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 26 دقيقة

ليس من الذوق والاحترام اخراج السان اثناء التحدث ياصاحب المقطع
و
مشكور لجهودك

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