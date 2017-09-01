" أبل " تعلن موعد إطلاق هاتفها الجديد " آيفون 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكدت شركة ” أبل ” الأمريكية الأنباء المتداولة حول تاريخ إطلاق هاتفها الجديد، حيث قالت إنها ستزيح الستار عن ” آيفون 8 ” يوم 12 سبتمبر.

وأرسلت أبل إلى منابر إعلامية دعوات بعنوان ” دعونا نلتقي في مكاننا ” وذلك يوم 12 سبتمبر.

ولأول مرة ستعقد أبل الحدث السنوي في مقرها الذي افتتح مؤخرا بولاية كاليفورنيا ويحمل اسم مؤسسها الراحل ستيف جوبز.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن أبل ستطرح خلال تلك الفعالية هاتفي iPhone 7S وiPhone 7S Plus، بالإضافة إلى هاتف آيفون 8 ذي المواصفات الأكثر تطورا.

وتجمع التقارير الإعلامية إلى أن آيفون 8 سيوفر ميزة الشحن اللاسلكي، وسيستبدل تقنية التعرف على البصمة بآلية أخرى تعتمد على التعرف على وجه المستخدم من خلال كاميرا متطورة.