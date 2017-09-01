اعتداء بالأسلحة البيضاء على موظفي محمية طبيعية في حوطة بني تميم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اعتدى هواة صيد على موظفي حماية فطرية في محمية الوعول بمحافظة حوطة بني تميم في منطقة الرياض، بعدما نبهوهم أن المنطقة التي يسيرون فيها محمية من قبل الدولة للحفاظ على الحياة الفطرية.

وأوضح مصدر، أن مشرف قوة الحماية وزميله اتجها إلى سيارة من نوع ” بترول نيسان ” ، ونبها ركابها بأن المنطقة الموجودين بها يحظر فيها الصيد وطلبا منهم مغادرة المحمية، غير أنهم رفضوا وساروا داخل المحمية وتمت متابعتهم أكثر من ساعة.

وأشار إلى أن الموظفين استوقفا المركبة مرة أخرى وطلبا هويات ركابها وتفتيشها، ليرد المخالفين عليهما بسيل من الألفاظ غير اللائقة والشتائم، قبل أن يتعرضا للاعتداء بسلاح أبيض وأصيبا بإصابات بليغة، أدخلا على إثرها المستشفى.

وأوضح مصدر أن الجناة صدموا سيارة دورية المحمية حينما أغلقت بوابتها وهربوا إلى أحد الجبال، ولم يسلموا أنفسهم إلا بعد حضور الدوريات الأمنية.