بالفيديو.. أفراس النهر تنقذ حيوانًا من فم تمساح - صحيفة صدى الالكترونية

كيب تاون(صدى):

رصد مواطن يُدعى ميرفن فان ويك، 72 عاما، تمكن مجموعة أفراس نهر جائعة، من إنقاذ حيوان بري من فم تمساح، بحديقة كروجر في جنوب أفريقيا.

ظهر الحيوان البري في مقطع الفيديو الذي تم تصويره وهو يحاول مقاومة التمساح بسحب قدمه من فمه إلا أنه لم يستطع ذلك وظل عالقا بين المياه واليابسة لكن لحسن حظه استطاع اثنان من أفراس النهر إجبار التمساح على ترك قدمه ليصبح حرا طليقا، فيما كانا يحاولان جعله وجبتهما.

