نجاة طائرة منتخب مصر خلال رحلة العودة من أوغندا - صحيفة صدى الالكترونية

نجاة طائرة منتخب مصر خلال رحلة العودة من أوغندا
نجت طائرة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، من السقوط جوًا، خلال رحلة العودة من أوغندا.
ونقل موقع ” إرم نيوز ” الإماراتي، عن صحفيين مرافقين للبعثة المصرية أن الطائرة تعرضت للاهتزاز في الجو لمدة 20 دقيقة، بعد دخولها بين ” سحابتين هلاليتين ” ، فجأة دون سابق إنذار.
وانتابت حالة من الرعب جميع أفراد البعثة على متن الطائرة، لمدة 20 دقيقة فترة وجود الطائرة داخل السحابتين، وأكد قائد الطائرة فور الهبوط إلى مطار برج العرب، أنه لو استمر وجودهم أكثر من ذلك داخل السحابتين لكانت سقطت الطائرة بهم.
ووصلت بعثة منتخب مصر والبعثة الإعلامية إلى مطار برج العرب فجر اليوم الجمعة.
ويلعب منتخب مصر ضد أوغندا في الجولة الرابعة للتصفيات يوم 5 سبتمبر على ملعب برج العرب، حيث يحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الخامسة للتصفيات، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة خلف أوغندا صاحبة المركز الأول.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 2 ساعتين
وهى تعرف أيضا بالسحب الرعدية ومن أهم ما يميز السحب الرعدية وجود بعض الظواهر الجوية العنيفة مثل :
1- البرق الناتج عن التفريغ الكهربائي الذي يحدث داخل السحابة .
2- الرعد وهو صوت التفريغ الكهربائي
3- التيارات الصاعدة والهابطة وما يصاحبها من قص للرياح ومن ثم اضطراب جوي.
4- تكوين الثلج على هيئة كرات تسمى البرد hail
الطيران في قمة السحابة أو فوقها:
منطقة قمة السحابة الرعدية وما يعلوها من ارتفاعات لا تمثل خطورة على الطيران لبعدها عن حالة عدم الاضطراب العنيفة داخل السحابة .
الطيران داخل السحابة:
إذا كان هناك اضطرار من الطيار للطيران داخل السحابة الرعدية فيجب أن يراعي الآتي :
1- المرور في السحابة من ثلثها الأعلى مع اكتساب الارتفاع قبل الدخول في السحابة
2- تشغيل أجهزة إذابة الجليد بصفة مستمرة .
3- وقف القيادة الآلية.
4- إضاءة أنوار غرفة القيادة لتفادي حدوث العمى المؤقت للطيارين وقولة تعالى ( يكاد سنا برقة يذهب بالأبصار) النور الآية (43)
5- اختراق السحابة بالسرعة المخصصة للمطبات الهوائية .
6- مراقبة العدادات لاحتمال حدوث أخطاء بها نتيجة للعواصف الرعدية
7- عند دخول السحابة لا يتم إجراء أي محاولة للرجوع حيث أن إي دوران داخل السحابة يعرض الطائرة لخطر السقوط نتيجة لوجود التيارات الصاعدة والهابطة والتي تسبب مطبات هوائية شديدة جدا للطائرة
وشكرا
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2033 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمد لله علي سلامتهم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3240 ] نشر منذ 31 دقيقة
سلامات ياحبايبنا يابلديات ألف لابأس عليكم يا إخوانا.
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هذي يمكِن حوبَة ألعِجِل إللي ذبحوه .🐃.
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دَعَت عليهم امه ألبقرَه🐮 من قهرها على عِجِلها .