نجاة طائرة منتخب مصر خلال رحلة العودة من أوغندا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نجت طائرة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، من السقوط جوًا، خلال رحلة العودة من أوغندا.

ونقل موقع ” إرم نيوز ” الإماراتي، عن صحفيين مرافقين للبعثة المصرية أن الطائرة تعرضت للاهتزاز في الجو لمدة 20 دقيقة، بعد دخولها بين ” سحابتين هلاليتين ” ، فجأة دون سابق إنذار.

وانتابت حالة من الرعب جميع أفراد البعثة على متن الطائرة، لمدة 20 دقيقة فترة وجود الطائرة داخل السحابتين، وأكد قائد الطائرة فور الهبوط إلى مطار برج العرب، أنه لو استمر وجودهم أكثر من ذلك داخل السحابتين لكانت سقطت الطائرة بهم.

ووصلت بعثة منتخب مصر والبعثة الإعلامية إلى مطار برج العرب فجر اليوم الجمعة.

ويلعب منتخب مصر ضد أوغندا في الجولة الرابعة للتصفيات يوم 5 سبتمبر على ملعب برج العرب، حيث يحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الخامسة للتصفيات، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة خلف أوغندا صاحبة المركز الأول.