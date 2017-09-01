أم تقتل طفلتها والجيران ينتقمون لها - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أنتقمت مجموعة من الجيران من أم تخلت من مشاعر الأمومة واقدمت على قتل ابنتها الصغيرة ” 7 سنوات ” في مدينة بنجالور الهندية.

حيث أنه عندما علم الجيران بوفاة الطفلة ، اعتقدوا أن ” سواتي ساركار ” قتلتها برميها من شرفة على سطح مبنى.

وذكر مصدر بالشرطة الهندية، أن الطفلة التي كانت تعاني من تعثر في الكلام ولم تلتحق بالمدرسة، وعندما سمع الأهالي عن وفاتها، قاموا بربط الأم بعمود وضربها.

وتشتبه الشرطة أن سواتي تعاني من مشكلات عقلية، وادعى زوجها السابق أنها سريعة الغضب.

وزعم الجيران أنهم رأوا سواتي تحمل طفلتها في الطابق العلوي قبل رميها، وتوفيت على الفور، حيث حاولت الأم الهرب من مكان الحادث، لكنهم ألقوا القبض عليها وربطوها في العمود حتى وصول الشرطة.