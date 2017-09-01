بوتين: لا حل للأزمة الكورية سوى الحوار دون شروط والضغط عديم الفائدة - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن الضغط على بيونج يانج حول برنامجها الصاروخي النووي ” يفتقد التوجيه السليم وعديم الفائدة ” ، قائلاً إن الحوار فقط دون شروط مسبقة يمكن أن يحل الأزمة.

وأاف بوتين إن شبه الجزيرة الكورية ” تتأرجح على حافة نزاع واسع النطاق ” ، وذلك في مقال نشر في وسائل إعلام بدول مجموعة ” بريكس ” للاقتصادات الناشئة قبل قمة مرتقبة للمجموعة في الصين تبدأ يوم الأحد.

وأوضح أن ” روسيا تعتقد أن سياسة الضغط على بيونج يانج لوقف برنامجها الصاروخي النووي تفتقد التوجيه السليم وعديمة الفائدة “.

وأكد الرئيس الروسي أن ” مشاكل المنطقة يجب أن تحل فقط من خلال حوار مباشر بين كافة الأطراف المعنية دون شروط مسبقة، وأن الاستفزازات والضغط والحشد العسكري والخطابة المهينة هي طريق مسدود “.

كما لفت بوتين إلى أن روسيا والصين، وضعتا خارطة طريق لتهدئة التوترات وإيجاد سلام دائم دون اللجوء إلى التهديدات أو القوة العسكرية.