 خادم الحرمين الشريفين يهنئ شعب المملكة بقدوم عيد الأضحى المبارك - صحيفة صدى الالكترونية

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ شعب المملكة بقدوم عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين الشريفين يهنئ شعب المملكة بقدوم عيد الأضحى المبارك
الرياض(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- التهنئة لشعب المملكة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في أول أيامه.

ونشر الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” التهنئة لشعب المملكة مصاحبة لحمد الله والثناء عليه لما حبا الله به بلاد الحرمين لتمكينها من خدمة ضيوف الرحمن.

وجاء بالتغريدة ” نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وكل عام وأنتم بخير “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33245 ] نشر منذ 54 دقيقة

عيدكم مبارك سعيد وكل عان وانتم بخير ياخادم البيتين الشريفين ،
اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمتين العربيه والإسلاميه بااليمن والبركات ,, آمين

[ عدد التعليقات: 33245 ] نشر منذ 50 دقيقة

وكل عام ..^^

[ عدد التعليقات: 11351 ] نشر منذ 41 دقيقة

عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير
وكل الشعب

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