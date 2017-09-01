خادم الحرمين الشريفين يهنئ شعب المملكة بقدوم عيد الأضحى المبارك - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- التهنئة لشعب المملكة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في أول أيامه.

ونشر الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” التهنئة لشعب المملكة مصاحبة لحمد الله والثناء عليه لما حبا الله به بلاد الحرمين لتمكينها من خدمة ضيوف الرحمن.

وجاء بالتغريدة ” نحمد الله أن مكّن لهذه البلاد خدمة ضيوف الرحمن، ونحمده أن بلغنا عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وكل عام وأنتم بخير “.