 بالفيديو والصور.. أجواء الخشوع تحيط بمئات الآلاف أثناء صلاة العيد في أرجاء المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو والصور.. أجواء الخشوع تحيط بمئات الآلاف أثناء صلاة العيد في أرجاء المملكة

بالفيديو والصور.. أجواء الخشوع تحيط بمئات الآلاف أثناء صلاة العيد في أرجاء المملكة
الرياض(صدى):

أتم مئات آلالاف من المصلين صباح اليوم (الجمعة)، تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة.

وأحاط المصلون أجواء مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل، وملأت جموع المصلين ساحات المسجد الحرام، واستمعوا للخطبة التي ألقاها الشيخ ماهر المعيقلي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11351 ] نشر منذ 50 دقيقة

عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير

[ عدد التعليقات: 33245 ] نشر منذ 47 دقيقة

تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال ,, حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور ,, آمين ,,

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