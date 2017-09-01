بالفيديو والصور.. أجواء الخشوع تحيط بمئات الآلاف أثناء صلاة العيد في أرجاء المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أتم مئات آلالاف من المصلين صباح اليوم (الجمعة)، تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة.

وأحاط المصلون أجواء مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل، وملأت جموع المصلين ساحات المسجد الحرام، واستمعوا للخطبة التي ألقاها الشيخ ماهر المعيقلي.