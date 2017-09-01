بالفيديو والصور.. أجواء الخشوع تحيط بمئات الآلاف أثناء صلاة العيد في أرجاء المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. أجواء الخشوع تحيط بمئات الآلاف أثناء صلاة العيد في أرجاء المملكة
أتم مئات آلالاف من المصلين صباح اليوم (الجمعة)، تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة.
وأحاط المصلون أجواء مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل، وملأت جموع المصلين ساحات المسجد الحرام، واستمعوا للخطبة التي ألقاها الشيخ ماهر المعيقلي.
الله أكبر كبيرا، والحمدلله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً . #عيد_الأضحى_المبارك#كل_عام_وأنتم_بخير#السعودية_ترحب_بالعالم#القناة_السعودية pic.twitter.com/q1tvM5bAXM
— القناة السعودية (@saudiatv) September 1, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 11351 ] نشر منذ 50 دقيقة
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33245 ] نشر منذ 47 دقيقة
تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال ,, حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور ,, آمين ,,