سمو وزير الداخلية يتفقد القوات الخاصة المشاركة بتأمين الحج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء أمس، بتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام 1438هـ، حيث وقف سموه على استعداداتهم وجاهزيتهم لتنفيذ مهامهم للمشاركة في المحافظة على أمن حجاج بيت الله الحرام ومساندة زملائهم بقوات أمن الحج لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وختاما لجولته استمع سموه إلى شرح موجز من معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي عن الخطط التطويرية لقوات الأمن الخاصة، وشرّف سموه مأدبة العشاء التي أقيمت بهذه المناسبة.

رافق سمو وزير الداخلية في الجولة التفقدية معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله العيسى، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.