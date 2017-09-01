 مسالخ " المنورة " تذبح وتبيع الإبل بعد عامين من الحظر - صحيفة صدى الالكترونية

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مسالخ ” المنورة ” تذبح وتبيع الإبل بعد عامين من الحظر

مسالخ ” المنورة ” تذبح وتبيع الإبل بعد عامين من الحظر
نايف السالم(صدى):

أعادت الجهات المختصة في منطقة المدينة المنورة السماح ببيع الإبل وذبحها في المسالخ التابعة لأمانة المنطقة، بعد عامين من قرار منع ذبحها ونقلها بين القرى والمدينة، حتى انتهاء موسم الحج.

وأوضح نائب مدير قسم الرفق بالحيوان بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، أن منع ذبح ودخول الإبل يقتصر حالياً على المشاعر المقدسة فقط، ولم يصدر قرار بحظر بيعها أو ذبحها في المدينة المنورة، وفقاً لـ ” الوطن “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3233 ] نشر منذ 27 دقيقة

منتاز .عالبَرَكَه .👍🏽.

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