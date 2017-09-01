بالفيديو والصور.. حجاج البيت الحرام يبدأون برمي جمرة العقبة - صحيفة صدى الالكترونية

مكة المكرمة(صدى):

توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة إلى مشعر منى بعد مبيتهم بمزدلفة، عقب مغادرتهم مشعر عرفات بعد غروب شمس يوم أمس الخميس، وبدأوا برمي جمرة العقبة.

وأتم ضيوف الرحمن رمي جمرة العقبة بسكينة ووقار وفي أجواء روحانية بكل يسر وسهولة، بعد التسهيلات والتجهيزات التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد أعلن نجاح نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أنها تمت في زمن قياسي دون وقوع أي حوادث على كافة الأصعدة.