ألمانيا تستعد لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

فرانكفورت-ألمانيا(صدى):

تواصل السلطات فى مدينة فرانكفورت الألمانية استعدادها لإخلاء مركز المدينة، وهى منطقة تضم مقر الشرطة ومستشفيين وأنظمة مواصلات والبنك المركزى الألمانى، الذى يحوى احتياطات من الذهب تقدر قيمتها بسبعين مليار دولار، وذلك يوم الأحد للسماح بإبطال مفعول قنبلة من عهد الحرب العالمية الثانية تزن 1.8 طن.

وأكد المتحدث باسم البنك المركزى الألمانى إن ” الترتيبات الأمنية المعتادة ” ستظل متبعة أثناء عمل خبراء المفرقعات على إبطال مفعول القنبلة التى أسقطتها القوات الجوية البريطانية فى زمن الحرب واكتشفت خلال أعمال حفر فى موقع بناء.

ويستقر البنك المركزى الألمانى على بعد أقل من 600 متر من مكان القنبلة ويحوى 1710 أطنان من الذهب تحت الأرض، وهو ما يمثل نحو نصف احتياطيات البلاد.