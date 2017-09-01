بالصور.. وزير النقل يتابع الوضع الميداني في جولة تفقدية للمشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

مكة المكرمة(صدى):

تفقد معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان مهمة الإشراف على حركة النقل لنفرة الحجيج بين مشعري عرفات ومزدلفة مساء اليوم, التي تمت عبر الطريق الدائري وعدد من الطرق المخصصة للحركة الترددية لنقل حجاج دول جنوب شرق آسيا وتركيا، إضافة إلى طرق المشاة، يرافقه معالي نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح.

وأوضح الحمدان، أن خطة التفويج في النفرة من عرفات إلى مزدلفة عبر الحافلات المخصصة والنقل الترددي أُنجزت في مواعيدها المجدولة ولله الحمد وبكل نجاح، مؤكدا أن هذه الجهود تمت بتوفيق من الله أولاً ثم بتظافر وتعاون مختلف الجهات العاملة في الحج.

كما لفت معاليه إلى أن خطة وزارة النقل في موسم حج هذا العام نفذت بجهود منسوبي هيئة النقل العام, وتميّزت بدقة التنفيذ والإنجاز في المواعيد التي وضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى، سواء بتطبيق خطة النقل العام أو في تنفيذ المشاريع التي أسهمت في نقل أكبر قدر من الحجاج عبر الطرق الرئيسية في عمليات النقل الترددي، إضافة إلى دعم مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة لضبط مخالفات الحافلات للحفاظ على حياة وسلامة ضيوف الرحمن، إلى جانب الأعمال التي يقوم بها فريق الوزارة باستمرار في التنظيم والإشراف على خطة الحركة لمشغلي أنشطة النقل المختلفة في مكة المكرمة.

‏وتقدم معالي وزير النقل برفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على نجاح نفرة الحجاج، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء على توجيهاتهم وتذليل السبل فيما يُبذل من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, على دعمه ومتابعته، مشيدا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التي كان لها أبلغ الأثر في نجاح هذا العمل التكاملي.

وأثنى معالي وزير النقل في ختام جولته على جهود منسوبي منظومة النقل المشاركين منذ بداية موسم الحج 1438هـ ،وقال : إن جهودهم في الميدان مدعاة فخر وتقدير،مشيداً بتعاون الجهات الأمنية ،مقدراً تفاني وإخلاص جميع الشركاء لخدمة ضيوف الرحمن.