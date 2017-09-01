تجمع لإعصار جديد فوق الأطلسي - صحيفة صدى الالكترونية

ميامي-الولايات المتحدة الأمريكية(صدى):

رفع المركز الوطني للأعاصير مستوى الإعصار ” إيرما ” إلى الفئة الثالثة، أمس الخميس، وظلت العاصفة المصحوبة برياح اقتربت سرعتها من 185 كيلومترا في الساعة بعيدة عن اليابسة في وسط المحيط الأطلسي، على بعد نحو 1200 كيلومتر غرب جزر الرأس الأخضر، متجهة غربًا إلى الشمال الغربي بسرعة 19 كيلومترا في الساعة.

وقال مركز الأعاصير ومقره ميامي ” يتوقع أن تظل إيرما إعصارا قويًا على مدى عدة أيام “.