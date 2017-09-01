بالصور.. روح الحج تتجلى في رجلي أمن بالمشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لايزال رجال أمن المملكة من أبنائها المخلصين يظهرون معدنهم الغالي النفيس.

سجل رجلي أمن من المكلفين في المشاعر المقدسة مثالاً على الإنسانية، حيث وثقت صور عفوية تفاعلهما لمساعدة حاجة ظهر عليها التعب والإجهاد بسبب مناسك الحج وأشعة الشمس خلال وجودها بمشعر عرفات أمس (لخميس.

وأوضحت الصور أحد رجلي الأمن وهو يدفع السيدة على كرسي متحرك، فيما يقف الآخر بجوار الكرسي لصد أشعة الشمس عنها، قبل أن يحميها بمظلة ظل ممسكاً بها أثناء دفع زميله الكرسي.