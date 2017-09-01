ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستقرون في مشعر مزدلفة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة البالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف حاج وحاجة من مختلف دول العالم في مشعر مزدلفة بعد وصولهم إليه في وقت قياسي للمبيت بها، وأدوا عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً حال وصولهم.

واتسمت حركتهم بالانسيابية والأمان وذلك بفضل الله عز وجل ثم بما هيئته حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, من مشروعات وما وفرته من إمكانات أسهمت في تنقل حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة .

وبذل القائمون على برنامج خادم ذالحرمين الشريفين للحج والعمرة برئاسة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج, جهودا لتهيئة أفضل الخدمات للضيوف لكي يؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانه مفعمة بالأمان والأمان, كما تم توفير جميع الخدمات التي يحتاجونها من أجل المبيت في مزدلفة ومن ثم النفرة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وقضاء أيام التشريق .