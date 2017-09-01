دعاة " الشؤون الإسلامية " يباشرون مهامهم في منى - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بدأ دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقديم الخدمات التوعوية بالمراكز المخصصة المنتشرة في مشعر منى، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم (الجمعة) أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتوعيه الحجاج والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم في القضايا المتعلقة بمناسك الحج، بعد أن بدأت قوافل الحجاج من كبار السن والنساء والأطفال ومرافقيهم مغادرة المشعر الحرام المزدلفة بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة ومغادرة النسبة الأكبر منهم بعد صلاتهم فجر اليوم بعد طلوع الشمس إلى منى متجهين الى جسر الجمرات خاشعين ملبين ذاكرين الله تعالى في طريقهم لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات وينحرون الهدي لمن عليه هدي ويحلقون أو يقصرون شعر رؤوسهم وينزلون إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة والرجوع للبقاء في مشعر منى لقضاء أيام التشريق .

وبين نائب الوزير رئيس هيئة التوعية الإسلامية في الحج الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، أن جميع قطاعات الوزارة ولجانها والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج كرست جهودها وطاقاتها وإمكاناتها لخدمة الحجاج توعويا وإرشاديا خلال الـ 24 ساعة الماضية لتوعية ضيوف الرحمن في يوم عرفة وأثناء تواجدهم ومبيتهم في المزدلفة ونفذت خطتها المتكاملة لهذا اليوم بما يحقق للحجاج أداء الفريضة في يسر من خلال برامج التوعية والإرشاد خاصة التوعية عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي ، موضحا أن دعاة الوزارة والمشاركين معها من العلماء والأكاديميين تم توزيعهم جغرافيا في أرجاء مشعر منى .