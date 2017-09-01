هيئة الإعلام المرئي ترد على ادعاءات " بي ان سبورت " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أنها لم تُعطِ أي تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة، جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ادعاءات منسوبة لـ بي ان سبورت، حول بث قنوات مخالفة، مشيرا إلي أنه لم يثبت لها وجود أي أجهزة غير مصرحة بكافة منافذ البيع النظامية.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، إبراهيم بن رميح الرميح، في بيان اليوم أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطبق كل الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب في حال تبين لها أي انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين.

وأضاف أن الهيئة تستغرب الاتهامات غير المسؤولة بأن هناك قناة سعودية مصرح لها بمخالفة الأنظمة الدولية، وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة.