أمانة العاصمة المقدسة تجهز 1000 كرسي حلاقة للحجاج بمنى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

جهزت أمانة العاصمة المقدسة, مواقع الحلاقة بمشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة، ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام .

وجهزت الأمانة 6 مواقع للحلاقة تحتوي على أكثر من 1000 كرسي مجهزة وموزعة في مختلف نواحي مشعر منى غالبيتها حول جسر الجمرات، كما أولت الأمانة الجانب الصحي أهمية كبرى، حرصا على سلامة الحجاج.

وتشهد مواقع الحلاقة بمشعر منى, إقبالا متزايداً من قبل حجاج بيت الله الحرام، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك ، لأداء هذه الشعيرة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم.