أمانة العاصمة المقدسة تجهز 1000 كرسي حلاقة للحجاج بمنى - صحيفة صدى الالكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تجهز 1000 كرسي حلاقة للحجاج بمنى
جهزت أمانة العاصمة المقدسة, مواقع الحلاقة بمشعر منى لإستقبال ضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة، ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الأمانة لحجاج بيت الله الحرام .
وجهزت الأمانة 6 مواقع للحلاقة تحتوي على أكثر من 1000 كرسي مجهزة وموزعة في مختلف نواحي مشعر منى غالبيتها حول جسر الجمرات، كما أولت الأمانة الجانب الصحي أهمية كبرى، حرصا على سلامة الحجاج.
وتشهد مواقع الحلاقة بمشعر منى, إقبالا متزايداً من قبل حجاج بيت الله الحرام، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك ، لأداء هذه الشعيرة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3208 ] نشر منذ 52 دقيقة
في زحام الأعوام .. يمضي عام تلو عام .
وفي كل عام حقائق وأحلام .. وحلمي أن أراكم بِخَير في كُلِ عام .
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هذهِ بِِطاقة معايده لكم إخواني و أخواتي . و لِكُلِ إخواني في إدارة صدى .
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.. http://ar.assabile.com/media/category/1020×320/deroulement-aid.png ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33240 ] نشر منذ 44 دقيقة
جزاك الله خير ياالحبيب ,,
,, تقبل الله منا ومنكم هدينا وصالح اعمالنا ,, آمين ,,
,, بارك الله فيك ياراعي الددسن مشكور على البطاقه ,, لاهنت ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17449 ] نشر منذ 44 دقيقة
وانت بخير وصحة وسلامه اخي راعي الموتر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17449 ] نشر منذ 42 دقيقة
فداك الاش خمسه من الكباش
المر[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 34 دقيقة
كل عام وانتم بخير
المر[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 31 دقيقة
تمضي السنين والايام وكل المعرفين واداره ة صدى بصحه وبخير عيدكم مبارك
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3208 ] نشر منذ 17 دقيقة
… نورعيني وحبيب روحي ابومحمد …
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إنت راعي ألأوِلِه ويكفينا ألكلام أللذي مِنك جانا .
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ما قول إلا ليت ربي من حِسن كلامك وأخلاقِك عطانا .
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ماتِحلا أيامنا وليالينا وسهرنا إذا ما كنت يبومحمد معانا .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3208 ] نشر منذ 8 دقائق
… إختي وبنت عمي لست محرومه …
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… يسلم راسِك وإلسانِك يا إختي لست محرومه …
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ماينلام كِل مَن يحتَرمِك ويقَدرِك لام الله مِن يلومه ..
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لقالوا مِنهي صاحبة المكارِم وألأخلاق قِلت لست محرومه ..
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 7 دقائق
كل عام وأنت بخير
ماشاءالله يزيدك من فضله كلمات جميله
وعبارات رائعه ،بس لو تغير اسمك
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3208 ] نشر منذ 2 دقيقتين
.. أخوي المر ..
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وإنت بخير وصَحَه وسلامه وكل عام وأنت بخير .
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أخوي المر عسى ربي يجعل أيامك سعاده وألحِزِن من جَنبِك ما يمُر .