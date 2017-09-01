⁠⁠⁠⁠⁠" الربيعة " : 30 ألف كادر صحي في خدمة ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الحالة الصحية للحجاج ممتازة جداً، ولا توجد أي أوبئة خطيرة، مشيراً إلى أن كوادر ومنشآت وزارة الصحة تبذل جهدها في سبيل توفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

وأشار الربيعة, إلي اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، بجميع الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله, وأن تقدم لهم الخدمات الطبية بفاعلية وبكفاءة عالية وأن تكون متوفرة للجميع بشكل مجاني.

وبين في تصريحات صحفية مساء الخميس، أن خطة وزارة الصحة في موسم حج هذا العام كلفت ما يقارب 30 ألف ممارس صحي، وجهزت 25 مستشفى موزعة في المشاعر, وكذلك 155 مركزاً صحياً في مواقع الحجاج وبالقرب منهم, بالإضافة لخدمات أخرى في مواقع مختلفة، للتأكد من القرب لكل من يحتاج خدمات صحية في المشاعر المقدسة.

وقال الدكتور الربيعة، إن الوزارة حريصة على الحجاج المنومين بالمستشفيات ليتموا حجهم بسلامة وطمأنينة إذ وفرت لهم خدمات نقل إسعافية للمشاعر المقدسة، وأسرة في المنشآت الصحية لضمان إتمام نسكهم.