⁠⁠⁠⁠⁠سانشيز باقي في أرسنال بعد فشل صفقة ليمار - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، فشله في التوصل إلى اتفاق لضم توماس ليمار من نادي موناكو الفرنسي ، وأنه بالتالي لن يبيع اليكسيس سانشيز الى نادي مانشستر سيتي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” ، أن أرسنال تقدم بعرض قيمته 92 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الفرنسي ، بينما كان عرض مانشستر سيتي لضم سانشيز 60 مليون جنيه إسترليني.

ونظرًا لفشل أرسنال في ضمان لاعب بديل لسانشيز ، فإنه أصر على بقائه لينهي العام الأخير في عقده قبل أن يرحل مجانا في العام القادم.