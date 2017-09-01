16 محرم.. انطلاق دوري كرة الصالات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 16 محرم المقبل، موعدا لانطلاق الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في موسمه الجديد 2017-2018.

وينطلق الدوري الممتاز بحلّته الجديدة وسط مشاركة 12 فريقًا هي: (القادسية – الاتفاق – مصدة – الشعيب – الخالدي – النهضة – الريان – رضوى – الجبلين – المجد – الصقور – العرض).

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الآلية الجديدة للعبة كرة قدم الصالات، أبرزها مشاركة 12 فريقًا في الدوري الممتاز، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات للمشاركة.

واشترط الاتحاد على المؤسسات والشركات للحصول على رخصة المشاركة، تقديم خطاب للاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب المشاركة مرفقة فيه سجلاً تجاريًا ساري المفعول، وأن تكون الشركة أو المؤسسة ممارسة لنشاطها لمدة لا تقل عن سنة كاملة، وأن يوجد اشتراك ساري المفعول لدى الشركة أو المؤسسة بالغرفة التجارية.