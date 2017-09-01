لاعبو الأخضر يغادرون معسكر المنتخب في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

غادر لاعبو المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المعسكر المقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي.

ويخوض الأخضر حاليًا برنامجاً إعداديًا استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء قرار مغادرة اللاعبين للمعسكر، بعد موافقة المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك، حيث منح لاعبي الأخضر راحة سلبية من المران المسائي اليوم الخميس.

يذكر أن ترتيب المجموعة الثانية جاء على النحو التالي.

اليابان: 20 نقطة.

السعودية: 16 نقطة

أستراليا: 16 نقطة

الإمارات: 13 نقطة.

العراق: 8 نقاط.

تايلاند: نقطتان.