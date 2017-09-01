القوات التركية تضع حواجز أمنية بالدوحة لمنع صلاة العيد بالساحات - صحيفة صدى الالكترونية

القوات التركية تضع حواجز أمنية بالدوحة لمنع صلاة العيد بالساحات
كشفت مصادر مطلعة بالمعارضة القطرية اليوم، أن القوات التركية شرعت فى وضع حواجز أمنية بالعاصمة القطرية الدوحة للتضييق على القطريين، وحرمانهم من الخروج لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات الكبرى، خوفًا من التحرك فى مظاهرات عقب أداء الصلاة ضد النظام الحاكم فى قطر.
وأوضحت المصادر، أن الحواجز التى تم وضعها فى مداخل ومخارج العاصمة القطرية، هدفها تفتيش الموطنين وتفويت فرصة الاحتجاج أو التظاهر ضد ” تميم ” ، مشيرًا إلي أن القوات التركية وضعت قائمة بأسماء المساجد التى يسمح بصلاة العيد فيها فى قطر، كما أنها وضعت قائمة بأسماء الخطباء على أن يكون نص الخطبة مهاجمة الرباعى العربى، خاصة بعد تفويت الفرصة على قطر فى تسيس موسم الحج هذا العام.
⛔️[ عدد التعليقات: 5637 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحيف بس
صار الجيش التركي هو اللي يقرر مصير الشعب القطري
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5006 ] نشر منذ 50 دقيقة
هالورع تميس ماهو جايبها لبر على شعبه الربيع العربي في طريقه لقطر لا تخاف اجلآ او عاجلآ بتنطرد من قطر مثلك مثل غيرك
ابو هباش11[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 46 دقيقة
بركات قذافي الخليج ولسه ماشافو شي بدري يجيك البسيج والحشد الشعبي عقب ايام والله يعينكم ياشعب قطر