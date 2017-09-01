القوات التركية تضع حواجز أمنية بالدوحة لمنع صلاة العيد بالساحات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة بالمعارضة القطرية اليوم، أن القوات التركية شرعت فى وضع حواجز أمنية بالعاصمة القطرية الدوحة للتضييق على القطريين، وحرمانهم من الخروج لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات الكبرى، خوفًا من التحرك فى مظاهرات عقب أداء الصلاة ضد النظام الحاكم فى قطر.

وأوضحت المصادر، أن الحواجز التى تم وضعها فى مداخل ومخارج العاصمة القطرية، هدفها تفتيش الموطنين وتفويت فرصة الاحتجاج أو التظاهر ضد ” تميم ” ، مشيرًا إلي أن القوات التركية وضعت قائمة بأسماء المساجد التى يسمح بصلاة العيد فيها فى قطر، كما أنها وضعت قائمة بأسماء الخطباء على أن يكون نص الخطبة مهاجمة الرباعى العربى، خاصة بعد تفويت الفرصة على قطر فى تسيس موسم الحج هذا العام.