مليونا عبوة من ماء زمزم لضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

مليونا عبوة من ماء زمزم لضيوف الرحمن
خصصت إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مليوني عبوة من ماء زمزم المبارك لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.
وبين مدير الإدارة المهندس أسامة الحجيلي، أن التوزيع الذي بدأ في اليوم الثامن بمشعر منى, مستمر طيلة أيام الحج بإذن الله, في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3204 ] نشر منذ 60 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن . الله يقويهم ويبارك فيهم .و يكَثير خيرهم .💐.
.
اللهُمَ آمـــــــــــــــــــــــين يارَب العالمين .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17446 ] نشر منذ 49 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن