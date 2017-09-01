 مليونا عبوة من ماء زمزم لضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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مليونا عبوة من ماء زمزم لضيوف الرحمن

مليونا عبوة من ماء زمزم لضيوف الرحمن
عادل الحربي(صدى):

خصصت إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مليوني عبوة من ماء زمزم المبارك لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.

وبين مدير الإدارة المهندس أسامة الحجيلي، أن التوزيع الذي بدأ في اليوم الثامن بمشعر منى, مستمر طيلة أيام الحج بإذن الله, في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3204 ] نشر منذ 60 دقيقة

ماشاء الله تبارك الرحمن . الله يقويهم ويبارك فيهم .و يكَثير خيرهم .💐.
.
اللهُمَ آمـــــــــــــــــــــــين يارَب العالمين .

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