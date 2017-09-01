بالفيديو.. حاجة مصرية: ما شاهدته في المملكة فوق الخيال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حاجة مصرية: ما شاهدته في المملكة فوق الخيال
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحاجة مصر تشيد بالمعاملة الإنسانية التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام.
وأوضحت في تصريحات إلى قناة ” الإخبارية ” ، أنها معاقة ورغم ذلك لم تحس بأي تعب منذ أن وصلت إلى المطار، وذلك بسبب تعامل الجوازات المحترم معها، وبعدها تعامل الجهات المعنية المختلفة.
ووصفت الحاجة المصرية، العاملين في موسم الحج بأن لديهم ” أدب فوق الخيال ” ، لأنها منذ وصولها إلى المملكة وكلما شاهدها شخص يضع لها كرسيًا ويسير بها إلى المكان الذي تريده.
#فيديو |
حاجة مصرية تشيد بالخدمات التي قدمتها #المملكة في خدمة #ضيوف_الرحمن#يوم_عرفه #الحج_رسالة_سلام #حج1438 #السعودية pic.twitter.com/WigQCZ2l7y
— مصدر مسؤول (@masdar_saudi) August 31, 2017
al humaidi[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله اللهم تقبل من الحجاج حجهم وردهم الى اهلهم سالمين
الى كل من يحاول تشوية صورة وانجازات المملكة حكومة وشعبا يكفينا الشهادة والانصاف من هؤلاء
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3204 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهنيها بِما شاهدته ويبارك لها ويوفقها ويشافيها من إعاقَتِها .
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اللهُمَ آمـــــــــــــــــــــــين يارَب العالمين .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
واجبنا ياماما وهو فضل الله علينا وكرمنا بان جعلنا في ارض الحرمين الشريفين. وحنا السعوديين الله رزقنا عاطفة كبيرة ورحمة من عنده نسأل الله ان يثبتنا وبلدنا ترحب بضيوف الرحمن .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5006 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذي شهاده و فخر وعزه لنا كسعوديين وهذا يدحظ كذب وافتراء القطريين عن السعوديه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 42 دقيقة
🌺أسعد الله صباحك بكل خير🌺
🕯 قيل؛
تنفس من عطور الذكرِ، ذكـراً
ليشرح يومك الميمون صدراً..
وصـلِّ على النبي صـلاة حبّ..
يصلِّ عليك ربُّ الكونِ عشراً..
🕯 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،،
أسأل الله العلي العظيم الذي تفضل عليكم بحسن الخلق، وطيب النفس، أن يشملكم في هذه الأيام المباركة بالرحمة والقبول، وأن يحفظكم، ويبارك لكم في عمركم، ومالكم وداركم وأهلكم، وان يسعدكم في الدنيا والآخرة.
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
وللَّهِ الحمد
وكل عام وانتم بخير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33239 ] نشر منذ 38 دقيقة
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ياحجه ,, آمين ,,