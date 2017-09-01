 بالفيديو.. حاجة مصرية: ما شاهدته في المملكة فوق الخيال - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. حاجة مصرية: ما شاهدته في المملكة فوق الخيال

بالفيديو.. حاجة مصرية: ما شاهدته في المملكة فوق الخيال
علي القحطاني(صدى):

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحاجة مصر تشيد بالمعاملة الإنسانية التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت في تصريحات إلى قناة ” الإخبارية ” ، أنها معاقة ورغم ذلك لم تحس بأي تعب منذ أن وصلت إلى المطار، وذلك بسبب تعامل الجوازات المحترم معها، وبعدها تعامل الجهات المعنية المختلفة.

ووصفت الحاجة المصرية، العاملين في موسم الحج بأن لديهم ” أدب فوق الخيال ” ، لأنها منذ وصولها إلى المملكة وكلما شاهدها شخص يضع لها كرسيًا ويسير بها إلى المكان الذي تريده.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله اللهم تقبل من الحجاج حجهم وردهم الى اهلهم سالمين
الى كل من يحاول تشوية صورة وانجازات المملكة حكومة وشعبا يكفينا الشهادة والانصاف من هؤلاء

[ عدد التعليقات: 3204 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يهنيها بِما شاهدته ويبارك لها ويوفقها ويشافيها من إعاقَتِها .
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اللهُمَ آمـــــــــــــــــــــــين يارَب العالمين .

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة

واجبنا ياماما وهو فضل الله علينا وكرمنا بان جعلنا في ارض الحرمين الشريفين. وحنا السعوديين الله رزقنا عاطفة كبيرة ورحمة من عنده نسأل الله ان يثبتنا وبلدنا ترحب بضيوف الرحمن .

[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 42 دقيقة

🌺أسعد الله صباحك بكل خير🌺

🕯 قيل؛
تنفس من عطور الذكرِ، ذكـراً
ليشرح يومك الميمون صدراً..
وصـلِّ على النبي صـلاة حبّ..
يصلِّ عليك ربُّ الكونِ عشراً..
🕯 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،،
أسأل الله العلي العظيم الذي تفضل عليكم بحسن الخلق، وطيب النفس، أن يشملكم في هذه الأيام المباركة بالرحمة والقبول، وأن يحفظكم، ويبارك لكم في عمركم، ومالكم وداركم وأهلكم، وان يسعدكم في الدنيا والآخرة.
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ،
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
وللَّهِ الحمد
وكل عام وانتم بخير

[ عدد التعليقات: 33239 ] نشر منذ 38 دقيقة

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ياحجه ,, آمين ,,

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