بالفيديو.. حاجة مصرية: ما شاهدته في المملكة فوق الخيال - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحاجة مصر تشيد بالمعاملة الإنسانية التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت في تصريحات إلى قناة ” الإخبارية ” ، أنها معاقة ورغم ذلك لم تحس بأي تعب منذ أن وصلت إلى المطار، وذلك بسبب تعامل الجوازات المحترم معها، وبعدها تعامل الجهات المعنية المختلفة.

ووصفت الحاجة المصرية، العاملين في موسم الحج بأن لديهم ” أدب فوق الخيال ” ، لأنها منذ وصولها إلى المملكة وكلما شاهدها شخص يضع لها كرسيًا ويسير بها إلى المكان الذي تريده.