العبيكان للاستثمار تعلن وظائف هندسية وإدارية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

العبيكان للاستثمار تعلن وظائف هندسية وإدارية شاغرة
أعلنت شركة “ العبيكان ” للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الجامعية بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة المنتشرة بمناطق المملكة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس الخدمة الميدانية: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، مع وجود خبرات سابقة.
– رئيس قسم بناء قدرات الموظفين: الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــــا.
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