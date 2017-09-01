العبيكان للاستثمار تعلن وظائف هندسية وإدارية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة “ العبيكان ” للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الجامعية بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة المنتشرة بمناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الخدمة الميدانية: الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، مع وجود خبرات سابقة.

– رئيس قسم بناء قدرات الموظفين: الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 31 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنـــــــا.