سيلفي الدكتوره خلود مع بنتها.. - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 31
أغسطس
يسعدها الصغيره😍
يازينها تزنن الحلوه. ربي يحفظها
يا(نَبض قَلــ(♡)ـبي) عَسى دُووومْ يِنعاد قُربكـْ علي وكلّ عامٍ وأنتِ فَرحةـ وبَسمةـ وسَعادةـ وجَمال ـ ورونق ـ العيد الذي يفُوح بالأُفق إِهداء لكِـ بإختصار لأّن هالمقدمة البسيطة التي لاتوفيكِـ حَقكـ ليست إلا قطرات مِن بَحر كَلِماتي المخزونة لكِـ ولَيسَتْ إلاَّ جُزء مِنْ عَالم حُروفي التي كُتِبَتْ في وَصْفِكـ يا أَرقى من عَرفت بِالدنيا.. ♡
سبحاان من جعل في رؤيتهم بهجة وسرور وبلا وعي نردد لهم كلمات منبعها من القلب 😍
اتابع امها من حبي لها
فعلا الاطفال جنة الدنيا
للامانة . . .
وش سالفة النساء مع العدسات اللاصقه . . ؟
ولماذا لاتحببن الوان عيونكن . . !
الم يكن اللون الاسود يوما ما ملك الالوان . . ؟
الشعر الاسود ، والعيون السود ، مدح لا ذم ، ميزه لاعيب ، زود لا نقص . . . !
الم يقل الشاعر في وصفهن :
العيون السودوالرمش الكحيل . . . . كنت اقاومهن وقلبي ما قوا
جيت ادور من شفايفك القليل . . . ورحت ادور لي من السكر دواء
يالبيه لمن تعشق الكحل وتانف العدسات يالبيه 🙂
ماشاء الله شكلك تحب الاطفال يا أخ لهفه
ههههههههههههه مو كلهن اخي نهار
بكل امانة كل شوي اخذ عدسات ابي اجرب واغير ولا اقدر لهم وتصير من نصيب اختي
كتغير هي العدسات كانت او تغير لون الشعر ذحين صار تغير لون بشرة الجسم
واللون الاسود ملك الالوان شاء من شاء واباء من اباء خصوصي الشعر
المحرومه ايه الواضح انه يحبهم مره شوفي كاتب لها بعد 😍
هههه اي احبهم بس هالكلمات اهديتها لام اطفالي المستقبلية ان ربنا كتب،،
وتعالي ي المحرومة اشهدي ع الكهلا والله دخلت الغرفة نفس العيد الماضي والحنا تحت بس كنت ماخذ حذري
هههههه طيب عن روعة الذبحه لاتجيك
الله يسعدها أمك يلهفه شكلها تحب الحنا
لاتدخل عندها الاوانت لابس شراب😂
المحرومة،، اللي يحب من قلب يصبح خياله واسع ومهما كتب من احرف وكلمات والله ماتوصف اللي داخله بشكل دقيق،،
انما تصف جزء من واقعه الحقيقي..
اي والله ي خيتي بسمه تحبه وانا ماحب ريحته،،
فديت البنوته الله يحفظها❤
العدسات ما اقربها ولاجربتها الصراحه😂😊الله يخلي لي عيوني وعدساتي الاصليه بس😂😊
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بسمة رضا[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 2 ساعتين
يسعدها الصغيره😍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17449 ] نشر منذ 1 ساعة
يازينها تزنن الحلوه. ربي يحفظها
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9029 ] نشر منذ 1 ساعة
يا(نَبض قَلــ(♡)ـبي) عَسى دُووومْ يِنعاد قُربكـْ علي وكلّ عامٍ وأنتِ فَرحةـ وبَسمةـ وسَعادةـ وجَمال ـ ورونق ـ العيد الذي يفُوح بالأُفق إِهداء لكِـ بإختصار لأّن هالمقدمة البسيطة التي لاتوفيكِـ حَقكـ ليست إلا قطرات مِن بَحر كَلِماتي المخزونة لكِـ ولَيسَتْ إلاَّ جُزء مِنْ عَالم حُروفي التي كُتِبَتْ في وَصْفِكـ يا أَرقى من عَرفت بِالدنيا.. ♡
loloa.[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحاان من جعل في رؤيتهم بهجة وسرور وبلا وعي نردد لهم كلمات منبعها من القلب 😍
اتابع امها من حبي لها
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 54 دقيقة
فعلا الاطفال جنة الدنيا
نهار السلام[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 52 دقيقة
للامانة . . .
وش سالفة النساء مع العدسات اللاصقه . . ؟
ولماذا لاتحببن الوان عيونكن . . !
الم يكن اللون الاسود يوما ما ملك الالوان . . ؟
الشعر الاسود ، والعيون السود ، مدح لا ذم ، ميزه لاعيب ، زود لا نقص . . . !
الم يقل الشاعر في وصفهن :
العيون السودوالرمش الكحيل . . . . كنت اقاومهن وقلبي ما قوا
جيت ادور من شفايفك القليل . . . ورحت ادور لي من السكر دواء
يالبيه لمن تعشق الكحل وتانف العدسات يالبيه 🙂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17449 ] نشر منذ 48 دقيقة
ماشاء الله شكلك تحب الاطفال يا أخ لهفه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17449 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههههههههههه مو كلهن اخي نهار
loloa.[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 45 دقيقة
بكل امانة كل شوي اخذ عدسات ابي اجرب واغير ولا اقدر لهم وتصير من نصيب اختي
كتغير هي العدسات كانت او تغير لون الشعر ذحين صار تغير لون بشرة الجسم
واللون الاسود ملك الالوان شاء من شاء واباء من اباء خصوصي الشعر
loloa.[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 41 دقيقة
المحرومه ايه الواضح انه يحبهم مره شوفي كاتب لها بعد 😍
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9029 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههه اي احبهم بس هالكلمات اهديتها لام اطفالي المستقبلية ان ربنا كتب،،
وتعالي ي المحرومة اشهدي ع الكهلا والله دخلت الغرفة نفس العيد الماضي والحنا تحت بس كنت ماخذ حذري
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17449 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههه طيب عن روعة الذبحه لاتجيك
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يسعدها أمك يلهفه شكلها تحب الحنا
لاتدخل عندها الاوانت لابس شراب😂
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9029 ] نشر منذ 24 دقيقة
المحرومة،، اللي يحب من قلب يصبح خياله واسع ومهما كتب من احرف وكلمات والله ماتوصف اللي داخله بشكل دقيق،،
انما تصف جزء من واقعه الحقيقي..
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9029 ] نشر منذ 22 دقيقة
اي والله ي خيتي بسمه تحبه وانا ماحب ريحته،،
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4118 ] نشر منذ 7 دقائق
فديت البنوته الله يحفظها❤
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4118 ] نشر منذ 4 دقائق
العدسات ما اقربها ولاجربتها الصراحه😂😊الله يخلي لي عيوني وعدساتي الاصليه بس😂😊