 سيلفي الدكتوره خلود مع بنتها.. - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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سيلفي الدكتوره خلود مع بنتها..

سيلفي الدكتوره خلود مع بنتها..

17 تعليق

[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 2 ساعتين

يسعدها الصغيره😍

[ عدد التعليقات: 9029 ] نشر منذ 1 ساعة

يا(نَبض قَلــ(♡)ـبي) عَسى دُووومْ يِنعاد قُربكـْ علي وكلّ عامٍ وأنتِ فَرحةـ وبَسمةـ وسَعادةـ وجَمال ـ ورونق ـ العيد الذي يفُوح بالأُفق إِهداء لكِـ بإختصار لأّن هالمقدمة البسيطة التي لاتوفيكِـ حَقكـ ليست إلا قطرات مِن بَحر كَلِماتي المخزونة لكِـ ولَيسَتْ إلاَّ جُزء مِنْ عَالم حُروفي التي كُتِبَتْ في وَصْفِكـ يا أَرقى من عَرفت بِالدنيا.. ♡

[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحاان من جعل في رؤيتهم بهجة وسرور وبلا وعي نردد لهم كلمات منبعها من القلب 😍
اتابع امها من حبي لها

[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 54 دقيقة

فعلا الاطفال جنة الدنيا

[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 52 دقيقة

للامانة . . .
وش سالفة النساء مع العدسات اللاصقه . . ؟
ولماذا لاتحببن الوان عيونكن . . !
الم يكن اللون الاسود يوما ما ملك الالوان . . ؟
الشعر الاسود ، والعيون السود ، مدح لا ذم ، ميزه لاعيب ، زود لا نقص . . . !
الم يقل الشاعر في وصفهن :
العيون السودوالرمش الكحيل . . . . كنت اقاومهن وقلبي ما قوا
جيت ادور من شفايفك القليل . . . ورحت ادور لي من السكر دواء
يالبيه لمن تعشق الكحل وتانف العدسات يالبيه 🙂

[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 45 دقيقة

بكل امانة كل شوي اخذ عدسات ابي اجرب واغير ولا اقدر لهم وتصير من نصيب اختي
كتغير هي العدسات كانت او تغير لون الشعر ذحين صار تغير لون بشرة الجسم
واللون الاسود ملك الالوان شاء من شاء واباء من اباء خصوصي الشعر

[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 41 دقيقة

المحرومه ايه الواضح انه يحبهم مره شوفي كاتب لها بعد 😍

[ عدد التعليقات: 9029 ] نشر منذ 40 دقيقة

هههه اي احبهم بس هالكلمات اهديتها لام اطفالي المستقبلية ان ربنا كتب،،
وتعالي ي المحرومة اشهدي ع الكهلا والله دخلت الغرفة نفس العيد الماضي والحنا تحت بس كنت ماخذ حذري

[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يسعدها أمك يلهفه شكلها تحب الحنا
لاتدخل عندها الاوانت لابس شراب😂

[ عدد التعليقات: 9029 ] نشر منذ 24 دقيقة

المحرومة،، اللي يحب من قلب يصبح خياله واسع ومهما كتب من احرف وكلمات والله ماتوصف اللي داخله بشكل دقيق،،
انما تصف جزء من واقعه الحقيقي..

[ عدد التعليقات: 4118 ] نشر منذ 4 دقائق

العدسات ما اقربها ولاجربتها الصراحه😂😊الله يخلي لي عيوني وعدساتي الاصليه بس😂😊

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