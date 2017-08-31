بالفيديو.. الفيلا السرية للرئيس الروسي " بوتين " - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

نشر الناقد الروسي ” أليكسي نافالني ” فيديو التقط بطائرة دون طيار، لما يُعتقد أنها فيلا سرية خاصة بالرئيس ” فلاديمير بوتين ” ، مشيرًا إلي أن هذه الفيلا استُغلت في السابق في تصوير فيلم عن ” شرلوك هولمز ” في الحقبة السوفييتية ومن غير الواضح ما إذا كان يُسمح لأحد بزيارة شبه الجزيرة من عدمه.

وكان الفيديو، نُشر على ” يوتيوب ” وشاهده أكثر من مليوني شخص لا سيما المعارضين للرئيس الروسي على رأسهم ” نافالني ” الذي تحدث مرارا عن ثروات طائلة يملكها ساسة بارزون من بينهم ” بوتين ” ورئيس الوزراء ” ديميتري ميدفيديف ” والمتحدث باسم الكرملين ” ديميتري بيسكوف ” .

ويظهر الفيديو لقطات لشبه جزيرة مليئة بالأشجار تقع قرب ” فيبورد ” المتاخمة للحدود بين روسيا وفنلندا، وعلى شبه الجزيرة، توجد فيلا ذات إطلالات رائعة.