بالفيديو.. الفيلا السرية للرئيس الروسي " بوتين " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الفيلا السرية للرئيس الروسي ” بوتين “
نشر الناقد الروسي ” أليكسي نافالني ” فيديو التقط بطائرة دون طيار، لما يُعتقد أنها فيلا سرية خاصة بالرئيس ” فلاديمير بوتين ” ، مشيرًا إلي أن هذه الفيلا استُغلت في السابق في تصوير فيلم عن ” شرلوك هولمز ” في الحقبة السوفييتية ومن غير الواضح ما إذا كان يُسمح لأحد بزيارة شبه الجزيرة من عدمه.
وكان الفيديو، نُشر على ” يوتيوب ” وشاهده أكثر من مليوني شخص لا سيما المعارضين للرئيس الروسي على رأسهم ” نافالني ” الذي تحدث مرارا عن ثروات طائلة يملكها ساسة بارزون من بينهم ” بوتين ” ورئيس الوزراء ” ديميتري ميدفيديف ” والمتحدث باسم الكرملين ” ديميتري بيسكوف ” .
ويظهر الفيديو لقطات لشبه جزيرة مليئة بالأشجار تقع قرب ” فيبورد ” المتاخمة للحدود بين روسيا وفنلندا، وعلى شبه الجزيرة، توجد فيلا ذات إطلالات رائعة.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7954 ] نشر منذ 1 ساعة
ڤيلا سرية🤔
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من أمس عيّت تغيب الشمس☀️
عيّا يجينا الليل ، والليل أبو الأسرار😊