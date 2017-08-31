 مغردون يدعون بالسلامة لوزير الحرس الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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مغردون يدعون بالسلامة لوزير الحرس الوطني

مغردون يدعون بالسلامة لوزير الحرس الوطني
نايف السالم(صدى):

دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، بالشفاء والعافية، حيث ظهر أثناء سلامه على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يستعمل على ذراعه اليمنى حاملاً مخصصاً للإصابات.

يشار إلى أن وزير الحرس الوطني كان ضمن مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله لقصر منى، مساء اليوم الخميس، للإشراف على الخدمات المقدمة للحجاج.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 19 دقيقة

نور وطهور ياولد الغالي ملك الانسانية رحمه الله ،،،

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 14 دقيقة

سلامة الامير متعب بن عبدالله من كل شر

[ عدد التعليقات: 3197 ] نشر منذ 8 دقائق

اللهُمَ مِن كُلِ سَقمٍ إشفيه و مِن كُلِ داءٍ عافيه و إحفَظَه وطَوِل عُمرَه ولَنَا خَليه .
.
اللهُمَ آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين يارَب العالمين .

[ عدد التعليقات: 33231 ] نشر منذ 5 دقائق

سلامات ,,

,, طهور ان شاء الله ياسمو الامير , شافاك الله وعافاك ,, ماتشوف شر بإذنه تعالى ,, آمين ,,

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