مغردون يدعون بالسلامة لوزير الحرس الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، بالشفاء والعافية، حيث ظهر أثناء سلامه على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يستعمل على ذراعه اليمنى حاملاً مخصصاً للإصابات.

يشار إلى أن وزير الحرس الوطني كان ضمن مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله لقصر منى، مساء اليوم الخميس، للإشراف على الخدمات المقدمة للحجاج.