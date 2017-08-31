مغردون يدعون بالسلامة لوزير الحرس الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

مغردون يدعون بالسلامة لوزير الحرس الوطني
دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لوزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، بالشفاء والعافية، حيث ظهر أثناء سلامه على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يستعمل على ذراعه اليمنى حاملاً مخصصاً للإصابات.
يشار إلى أن وزير الحرس الوطني كان ضمن مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله لقصر منى، مساء اليوم الخميس، للإشراف على الخدمات المقدمة للحجاج.
اساس العروبة[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 19 دقيقة
نور وطهور ياولد الغالي ملك الانسانية رحمه الله ،،،
ابوبدر[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 14 دقيقة
سلامة الامير متعب بن عبدالله من كل شر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 9 دقائق
الف الف سلامه يبوعبدالله
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3197 ] نشر منذ 8 دقائق
اللهُمَ مِن كُلِ سَقمٍ إشفيه و مِن كُلِ داءٍ عافيه و إحفَظَه وطَوِل عُمرَه ولَنَا خَليه .
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اللهُمَ آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين يارَب العالمين .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33231 ] نشر منذ 5 دقائق
سلامات ,,
,, طهور ان شاء الله ياسمو الامير , شافاك الله وعافاك ,, ماتشوف شر بإذنه تعالى ,, آمين ,,