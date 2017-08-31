⁠⁠⁠⁠⁠قطر تعتقل صاحب تغريدة الله يرفع قدر خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

شنت الحكومة القطرية، حملة اعتقالات، ضد المواطنين الذين أعلنوا أداء فريضة الحج هذا العام؛ حيث اعتقلت الناشط عزام المري بعد أن غرد في وقت سابق عبر حسابه في تويتر قائلاً : ” أنا مواطن قطري، وأشكر الملك سلمان، جدتي مزهبة شنطتها من أسبوع، وتقول سلمان ما يردنا، وصار عند حسن ظنها، الله يرفع قدر الملك سلمان، والله دمعة جدتي بعد ما قلت لها الخبر تسوى كل شي ” .

وفي سياق متصل وضعت الحكومة القطرية الحاج القطري بريك بن هادي على قوائم الترقب فور عودته إلى الدوحة للتحقيق معه، بعد أن ألقى قصيدة لقيت انتشارًا واسعا، أشاد فيها بالتسهيلات التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين، وشكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتكفله بأمورهم.