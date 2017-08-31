⁠⁠⁠⁠⁠قطر تعتقل صاحب تغريدة الله يرفع قدر خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تعتقل صاحب تغريدة الله يرفع قدر خادم الحرمين
شنت الحكومة القطرية، حملة اعتقالات، ضد المواطنين الذين أعلنوا أداء فريضة الحج هذا العام؛ حيث اعتقلت الناشط عزام المري بعد أن غرد في وقت سابق عبر حسابه في تويتر قائلاً : ” أنا مواطن قطري، وأشكر الملك سلمان، جدتي مزهبة شنطتها من أسبوع، وتقول سلمان ما يردنا، وصار عند حسن ظنها، الله يرفع قدر الملك سلمان، والله دمعة جدتي بعد ما قلت لها الخبر تسوى كل شي ” .
وفي سياق متصل وضعت الحكومة القطرية الحاج القطري بريك بن هادي على قوائم الترقب فور عودته إلى الدوحة للتحقيق معه، بعد أن ألقى قصيدة لقيت انتشارًا واسعا، أشاد فيها بالتسهيلات التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين، وشكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتكفله بأمورهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33231 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا من عمى امورهم ، ومما يزيدهم خساسه على خساسه ، قبحهم الله ,,
الحجاج[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 5 دقائق
أكثر مايغيض العدو الممتلىء بالحسد والحقد والضغينه هو حب الآخرين وثناءهم وفي شخص الملك سلمان حفظه الله
الكثير من الصفات الحميده اضافة الى اخلاقه الكريمه وشجاعته وكرمه وحلمه وعدله وهذا معروف عنه منذ صباه وقبل ان يتقلد أي منصب والشمس لا تحجب بغربال … وأعتقد أن تميم وأعوانه أشباه الرجال بحاجه إلى علاج سلوكي إضافة إلى إخبارهم بحقيقة أ، شعره من شارب أبوفهد عند العرب والمسلمين أغلى منهم . ( قل موتوا بغيضكم إن الله عليم بذات الصدور ) .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يعزك ياملكنا سلمان يبوفهد ويرفع قدرك وينصرك على من يعاديك وكل عام وانت بخير وبصحه وعافيه