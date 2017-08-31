⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس اللبناني يطالب بالتحقيق في قضية العسكريين المخطوفين - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السلطات المختصة، ” إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة، لتحديد المسؤوليات ” في قضية العسكريين الذين خطفتهم الجماعات الإرهابية في عام 2014.

وأظهر موقف الرئيس عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين مساء اليوم الخميس، لمناسبة عيد الأضحى وانتصار لبنان على الإرهاب والذكرى الـ97 لإعلان لبنان الكبير.

يذكر أن تنظيم داعش و ” جبهة النصرة ” كانا قد خطفا في أغسطس 2014، 25 عسكرياً، وأفرج عن العسكريين المخطوفين لدى ” جبهة النصرة ” وعددهم 16 في نهاية عام 2015.