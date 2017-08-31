⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس اللبناني يطالب بالتحقيق في قضية العسكريين المخطوفين - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس اللبناني يطالب بالتحقيق في قضية العسكريين المخطوفين
طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السلطات المختصة، ” إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة، لتحديد المسؤوليات ” في قضية العسكريين الذين خطفتهم الجماعات الإرهابية في عام 2014.
وأظهر موقف الرئيس عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين مساء اليوم الخميس، لمناسبة عيد الأضحى وانتصار لبنان على الإرهاب والذكرى الـ97 لإعلان لبنان الكبير.
يذكر أن تنظيم داعش و ” جبهة النصرة ” كانا قد خطفا في أغسطس 2014، 25 عسكرياً، وأفرج عن العسكريين المخطوفين لدى ” جبهة النصرة ” وعددهم 16 في نهاية عام 2015.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7954 ] نشر منذ 54 دقيقة
[ العسكريين ] المخطوفين.
”
الخطف أنواع🤔🤔
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7954 ] نشر منذ 30 دقيقة
يقول منهو تهيّض ليلة العيد / ودّه يعيد ولا له مقدريّــه !
إي والله [العسكرية] دوم تشدّيد / ماتسمح إنّ [الخوّي] يآصل خويّــه !
أنا في جدة وخلي داره بعيد / وسط [ الخُبر ] يابعده عليٌــه !
ودي أسيّر وأجيكم عطلة العيد / لاشك عيّا نظام العسكريّــة !
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😹😜