إعصار هارفي يجبر أمريكا على إخلاء 5 سجون بتكساس - صحيفة صدى الالكترونية

تكساس(صدى):

قررت السلطات الأمريكية إجلاء المعتقلين من 5 سجون في ولاية تكساس، نظر لأن السجون الخمسة معرضة لخطر الفيضانات، بسبب قربها من نهر برازوس الذي ارتفع فيه منسوب المياه بشكل كبير بسبب الأمطار المصاحبة لإعصار هارفي المدمر.

ونقلت الحافلات 1400 سجين يوم الثلاثاء الماضي من سجني ” جستر 3 ” و ” كارول أس فانس ” ، اللذين يقعان ضمن المناطق المتضررة من جراء الإعصار.

ومن المقرر أن يتم نقل السجناء من مقاطعة فورت بيند، جنوب غربي هيوستن، إلى منشآت تابعة لوزارة العدل الأميركية.

وتسبب الإعصار هارفي، الذي ضرب اليابسة في ولاية تكساس يوم الجمعة الماضي ولا تزال تداعياته مستمرة، بمتقل 25 شخصا على الأقل، وتشريد الآلاف، وشل الحياة بشكل كامل في الولاية.