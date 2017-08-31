بالصور.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يؤدي مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن فهد، أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام.

وأظهرت الصور، صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يرتدي ملابس الإحرام لأداء مناسك الحج.

وكانت الجهات المعنية، قد بذلت أفضل الجهود لتوفير ما يحقق لضيوف بيت الله الحرام أداء مناسكهم في مزيد من اليسر والأمن والأمان .