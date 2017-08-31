خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب الملك المفدّى عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.