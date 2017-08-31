⁠⁠⁠⁠⁠كبار العلماء تكشف حكم صلاة الجمعة والعيد في يوم واحد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت هيئة كبار العلماء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الخميس،: ” ‏من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرًا في بيته أو مع بعض إخوانه، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ” .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية عممت على فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، ضرورة التنبيه على أئمة الجوامع بإقامة صلاة الجمعة الموافقة لعيد الأضحى لهذا العام، وعدم تحويلها إلى ظهر لعدم إيقاع الناس الذين لم يصلوا العيد في الحرج، والتنبيه كذلك على أئمة مساجد الفروع بعدم فتح مساجدهم وقت الجمعة.