⁠⁠⁠⁠⁠كبار العلماء تكشف حكم صلاة الجمعة والعيد في يوم واحد - صحيفة صدى الالكترونية

كبار العلماء تكشف حكم صلاة الجمعة والعيد في يوم واحد
قالت هيئة كبار العلماء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الخميس،: ” من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرًا في بيته أو مع بعض إخوانه، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ” .
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية عممت على فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، ضرورة التنبيه على أئمة الجوامع بإقامة صلاة الجمعة الموافقة لعيد الأضحى لهذا العام، وعدم تحويلها إلى ظهر لعدم إيقاع الناس الذين لم يصلوا العيد في الحرج، والتنبيه كذلك على أئمة مساجد الفروع بعدم فتح مساجدهم وقت الجمعة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17424 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يتقبل من عباده المسلمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2029 ] نشر منذ 14 دقيقة
بارك الله في علمائنا ونفع بهم
وجزاهم الله خير الجزاء
وتقبل الله منا ومنهم صالح الاعمال
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33230 ] نشر منذ 10 دقائق
جزاكم الله خير الجزى يامشايخنا الكرام ,, آمين ,,