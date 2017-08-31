⁠⁠⁠⁠⁠الإحصاء تكشف اجمالي عدد الحجاج لعام 1438 - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة الإحصاء، اليوم الخميس، أن عدد الحجاج بلغ 2352122 حاجا وذلك بعد إعلانها العدد الرسمي في مغيب شمس يوم عرفة.

وأكدت أن عدد الحجاج المصريين تصدروا حجاج الداخل من غير السعوديين، بنحو 59.6 ألف حاج، تلاهم الهنود بنحو 38.8 ألف حاج، وجاءت بنجلاديش فى المركز الثالث بنحو 1.3 ألف حاج.

وأشارت الهيئة بان إجمالي الحجاج السعوديين من داخل المملكة بلغ 35.3 ألف حاج، وبلغ عدد الحجاج غير السعوديين من داخل المملكة 25 ألفا و300 حاج.

و‏كان قد صرح رئيس هيئة الإحصاء بان أعداد الحجاج زادت بنسبة 32% عن العام الماضي.