⁠⁠⁠⁠⁠الإحصاء تكشف اجمالي عدد الحجاج لعام 1438 - صحيفة صدى الالكترونية

الإحصاء تكشف اجمالي عدد الحجاج لعام 1438
كشفت الهيئة العامة الإحصاء، اليوم الخميس، أن عدد الحجاج بلغ 2352122 حاجا وذلك بعد إعلانها العدد الرسمي في مغيب شمس يوم عرفة.
وأكدت أن عدد الحجاج المصريين تصدروا حجاج الداخل من غير السعوديين، بنحو 59.6 ألف حاج، تلاهم الهنود بنحو 38.8 ألف حاج، وجاءت بنجلاديش فى المركز الثالث بنحو 1.3 ألف حاج.
وأشارت الهيئة بان إجمالي الحجاج السعوديين من داخل المملكة بلغ 35.3 ألف حاج، وبلغ عدد الحجاج غير السعوديين من داخل المملكة 25 ألفا و300 حاج.
وكان قد صرح رئيس هيئة الإحصاء بان أعداد الحجاج زادت بنسبة 32% عن العام الماضي.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2035 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يتقبل منهم ويردهم لديارهم سالمين مغفور لهم
وجزا الله حكومتنا كل خير على ماتقدم للحجاج
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17451 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يتقبل منهم وردهم سالمين غانمين
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3233 ] نشر منذ 8 ساعات
ماشاء الله تبارك الرحمن .
الله يتقبل مِنهم ويَرِدَهُم إلى ديارِهِم سالِمين غانِمين مَغفورٍ لَهم .
اللهم آمـــــــــــــــــــــــــــين يارب العالمين .
abdul[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 38 دقيقة
” … وبلغ عدد الحجاج غير السعوديين من داخل المملكة 25 ألفا و300 حاج. ” اليسوا المصريين والهنود والبنغاليين غير سعوديين، الذي وصل عدد حجاج تلك الدول الثلاثة من داخل المملكة حوالي ١٠٠ الف حاج ؟ او انكم مخطئين في مكان وضع النقطة عند ذكر الاعداد.