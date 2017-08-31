صحيفة مصرية تزعم زواج أم كلثوم سراً.. وإنجابها طفلة معاقة ذهنياً - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نشرت صباح الخميس، أحدي الصحف المصرية حواراً لها مع الكاتب والروائي الراحل محفوظ عبدالرحمن الذي توفي منذ أيام قليلة، فجر في فيه مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن كوكب الشرق أم كلثوم تزوجت من أحد القضاة سراً، وأنجبت منه 3 أبناء، منهم ابنة مصابة بمرض عقلي.

وقال الكاتب محفوظ عبدالرحمن في حوار له اشترط نشره بعد وفاته، أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم تزوجت من قاضٍ يدعى ” وجدان ” وأنجبت منه 3 أبناء، إحداهم تدعى ” سعدية ” ومصابة بمرض البلادة.

من جانبها نفت بثينة محمد، حفيدة كوكب الشرق، ما تردد عن زواج أم كلثوم وإنجابها 3 أولاد.

في السياق ذاته نفت الفنانة سميرة عبدالعزيز زوجة الكاتب الراحل كل ما كتب على لسان زوجها، وأكدت أنها ستقاضي الصحفي والصحيفة.