سبورتنج لشبونة يعلن عن إعارة هيلدون وسلافتشيف وبيع سامبينيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي اليوم الخميس، عن إعارة كل من مهاجم الرأس الأخضر هيلدون راموس ولاعب الوسط البلغاري سيميون سلافتشيف، بالإضافة إلى بيع مدافعه من غينيا بيساو، سامبينيا .

وذكر النادى على موقعه الرسمي ، أنه سينتقل هيلدون، 28 عاما والذي كان يلعب في صفوف كوردوبا الإسباني منذ موسمين، هذا الموسم لصفوف فيتوريا جيمارايش على سبيل الإعارة.

أما لاعب الوسط البلغاري سلافتشيف (23 عاما) فسيعود مجددا للعب مع فريق ليخيا جدانسك البولندي، مع إمكانية تفعيل حق الشراء النهائي بنهاية الموسم .

كما أعلن النادي عن بيع المدافع الغيني سامبينيا إلى صفوف نورث إيست يونايتد، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الهندي، مع الاحتفاظ بنسبة 50% من حقوق اللاعب.

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية ينتهى فى منتصف الليلة فى القارة الأوروبية وتسعى العديد من الاندية لابرام صفقات اللحظة الاخيرة قبل غلق باب الانتقالات.