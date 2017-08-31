 خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى
نايف السالم(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك هذا العام 1438هـ ، من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية ، وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة ، إنه سميع مجيب .


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