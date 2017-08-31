أبل تتعاون مع " وي شات " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وقعت شركة أبل اتفاق مع شركة تينسنت الصينية، المالكة لتطبيق وي شات، لإعطاء مستخدمي الآيفون والآيباد الفرصة للدفع بمتجر التطبيقات وخدمة Apple music عبر وي شات، الذي يعد واحدا من أنظمة الدفع الأكثر شعبية في الصين.

وستسمح الاتفاقية، لمستخدمي أجهزة أبل بشراء التطبيقات والمقاطع الموسيقية على الانترنت بكل سهولة، وقال متحدث باسم شركة أبل: “ ستظل شركة أبل ملتزمة بتزويد العملاء عبر نظامها الايكولوجي بمجموعة متنوعة من خيارات الدفع البسيطة والمريحة ” .

وستسمح الاتفاقية لشركة آبل بزيادة إيرادات خدماتها وتعويض انخفاض مبيعات الآيفون والآيباد خلال الأرباع القليلة الماضية في الصين.

ويستخدم نحو 963 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وي شات، الذي يعد تطبيق الرسائل الفورية على غرار واتس اب ولكن مع مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك منصة الدفع.

وأصبح الدفع بواسطة الهاتف يتمتع بشعبية متزايدة في الصين، فنحو 40٪ من المستهلكين الصينيين يستخدمون طرق الدفع الجديدة، عن طريق Alipay أو وي شات، على الانترنت وكذلك لعملية التسوق التقليدية.