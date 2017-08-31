نسك وليست مهرجان!! - صحيفة صدى الالكترونية

قال تعالى: ” وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ” الحج

قبلا قدميها معاً الاول سيذهب إلى جانب أصدقاءه في الحد للدفاع عن الوطن ، والاخر سيذهب لمهمة عظيمة وهي خدمة حجاج بيت الله ، بالرغم ان المنزل كان خالياً بعدهما إلا ان الفخر لم يفارقها للحظه ودعواتها كانت نبراسّ لهم في العتمه ، أم محمد وغيرها من الأمهات الذين انجبوا لنا أبطالا يحمون ويدافعون عن الوطن ، ان مهمة الذي في الجنوب يرد المعتدي الظالم ويحمي الحد ويتمنى الشهادة في سبيل الله ، اما الآخر فمهمته تنظيم الحجاج وتلبية طلبات الحاج بكل ما يحتاجه وايضا الرد على من يمكر للمملكه وأهلها ويريد بهم الفتنه ، ان الطابور الخامس سيسعى لتشويه صورة المملكه العربية السعودية امام العالم وكعادة كل سنة سيفشلون بعون الله لأننا وبإختصار نسعى دائما لإثبات الحق ورفع راية التوحيد بكل وسطية واعتدال ،أما حزب الشيطان وكعادتهم سيفشلون ويطالبون مطالبتهم كل سنة بتدويل الحج وكأن الحج مهرجان استثمار ؟؟ المملكة العربية السعودية ولله الحمد والشكر لم تقصر للحظة في خدمة الحجاج بل ان بعض الحجاج أتوا من دولهم وهم يحتاجون عمليات جراحية تقدم في دولهم بثمن باهظ وتمت العمليات لهم بل والمتابعة بعد العملية تمت بالمجان وقدم الملك سلمان حفظه الله لزيارتهم والاطمئنان على سلامتهم ، ولو تحققت خرافتهم وهو بعيد عنهم سيفشلون فشلاً ذريعاً لأنهم لم يستطعوا فرض سيطرتهم على دولهم فما بالك بحوالي ثلاث مليون حاج من دول مختلفة ومن مذاهب مختلفة؟؟ المملكة العربية السعودية لاتريد جزاء ولا شكورا من احد انما تفعل ذلك لوجة الله ، سينشرون خلاياهم في مواقع التواصل الاجتماعي للفتنه وبث الاشاعات المغرضة ضد هذه الدولة الحصينه فليبقى الوعي حياً بيننا

“نذرنا أنفسنا وإمكاناتنا وما أوتينا من جهد قيادةً وحكومةً وشعباً؛ لراحة ضيوف الرحمن والسهر على أمنهم وسلامتهم”

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.