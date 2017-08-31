برشلونة يعلن قريبًا عن صفقة كوتينيو - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

اقترب نادي برشلونة الاسباني من حسم صفقة اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي ليفربول الإنجليزي، في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “ ذا صن ” البريطانية أن برشلونة الإسباني يتجه للإعلان عن الصفقة التي دامت مفاوضاتها طويلًا، متوقعة أن يتم ذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت لندن، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي ليفربول حاول بكل جهده الحفاظ على لاعبه، لكن نادي برشلونة قدم عرضًا قيمته 138 مليون جنيه إسترليني، وهو الأعلى في تاريخ النادي متفوقًا على صفقة ديمبلي.