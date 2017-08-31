الإخوان والحوثيون يتفقون سرًا علي تقسيم اليمن برعاية قطرية إيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن عقد صفقة سرية بين إيران وقطر قبل شهرين بتاريخ 10يونيو 2017م، وبذلت فيها الدولتين جهود كبيرة لجمع الإخوان المسلمين ” حزب الاصلاح ” و جماعة الحوثيين على طاولة واحدة للاتفاق علي عدد من البنود التي تفسر حقيقة التطورات السياسية المتسارعة في اليمن خاصة بين حلفاء صنعاء جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام.

ومن أبرز تلك البنود التالي :

أولا: اتفاق الحوثيين وحزب الاصلاح (شركاء ازمة 2011م ) على اعادة تفعيل التفاهم والشراكة فيما بينهما ورفع الطرفين شعار (الثورة مستمرة ) والقيام باستبدال اي قيادات مدنية اوعسكرية من المؤتمرالشعبي العام بقيادات من الطرفين بالتساوي.

ثانيا : العمل على استهداف او نفي الرئيس السابق لليمن ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح الى خارج اليمن.

ثالثا : وضع قيادات حزب المؤتمر تحت الاقامة الجبرية وتسبق ذلك خطوات سياسية وعسكرية لاضعاف اي دور او تحرك للمؤتمر على الصعيد الاعلامي او السياسي او العسكري والاتفاق بين الطرفيين (الاخوان +الحوثيين ) الخطاب الاعلامي الموجهة تصعيدا ضد حزب المؤتمر.

رابعا :-التزام بقاء القوات العسكرية للطرفين( اصلاح +حوثيين ) كلا على المناطق التي تحت سيطرته ووقف الحرب لمدة سته اشهر بحيث يتم التأكد من مصداقية كل طرف في الالتزام بالاتفاق.

خامسا : أن يقوم كل طرف بصرف مرتبات المناطق التي تحت سيطرته.

سادسا : إزالة عبدربه منصور هادي عن المشهد السياسي بشكل نهائي سياسيا او بأي طريقة اخرى.

سابعا ،:-يقوم الاخوان بتهدئة الفصائل الاخوانية والسلفية التابعة لها في الجنوب كما تقوم حركة انصارالله بتهدءة الحراك حتى يتم تقرير مصيرالجنوب او ترتيب انفصال اليمن الى دولتين تحت اطار الوحدة الكونفدرالية.

ثامنا: اعتبار قتلا الطرفين ( الحوثيين والاصلاح) شهداء واعتمد مرتبات لأسرهم .

تاسعا: تضمن ايران حركة انصارالله وتضمن قطر الاصلاح.

عاشرا: تتكفل قطر بتمويل الطرفيين لتنفيذ الاتفاق .

وتحفظت المصادر على تفاصيل بنود اخرى تتعلق بطبيعة خيارات التعامل مع أي موقف سعودي أو أي مواقف قد تصدر عن للأمم المتحدة تعارض مسار تنفيذ الاتفاق بين الاخوان والحوثيين برعاية قطرية إيرانية.

يذكر أن جماعة الحوثيين والإخوان أعلانا مساندتهم لقطر ضد السعودية والإمارات وحلفائها خلال الازمة التي بداءات قبل 3 اشهر حيث أعلن محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية الحوثية في منشور له أعلن تضامنه مع قطر واستعداده مساندتها كونها دولة وفيه وقد سبق وتعاملوا معها وهو موقف جماعة الحوثيين بشكل عام المساند لقطر ضد السعودية والإمارات.

وفي ذات السياق تشهد العاصمة صنعاء توترا غير مسبوقا بين جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام يعكس تنفيذ جماعة الحوثيين للاتفاق الممول قطريا.