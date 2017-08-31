براعة التمساحة في اصطياد الفريسة - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 31
أغسطس
ههههههه فزعلن له افراس النهر وابناء جنسه يتفرجون ,, اعقبوا مافيكم خير ,,
,, بس ياحسره راح وهو ياطى على عظم الساق .. واعزاه ,,
,, سبحان الله العظيم ,, لله في خلقه شؤون ,,
فزعن له … ^^
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33213 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههه فزعلن له افراس النهر وابناء جنسه يتفرجون ,, اعقبوا مافيكم خير ,,
,, بس ياحسره راح وهو ياطى على عظم الساق .. واعزاه ,,
,, سبحان الله العظيم ,, لله في خلقه شؤون ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33213 ] نشر منذ 14 دقيقة
فزعن له … ^^