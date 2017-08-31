دراسة: المشي بخطى بطيئة يعرض صاحبه لأمراض القلب - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: المشي بخطى بطيئة يعرض صاحبه لأمراض القلب
كشفت دراسة أجرتها جامعة ” ليستر ” البريطانية، أن الأشخاص الذين يمشون بخطى بطيئة من المرجح أن يتوفون بأمراض تتعلق بالقلب، مقارنة بالأشخاص الذين اعتادوا على الخطوة السريعة.
وأظهرت الدراسة انطباق النتائج على الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا من تفسير عوامل الخطر ذات الصلة مثل :التدخين، مؤشر كتلة الجسم، النظام الغذائي، أو ارتفاع معدلات مشاهدة التلفزيون.
وقال الباحث توم ييتس من جامعة ” ليستر ” البريطانية، أن الدراسة كانت مهتمة بالصلات بين ما إذا كان شخص ما أكد أنه يسر بخطى بطيئة أو ثابتة أو سريعة وما إذا كان ذلك يمكن التنبؤ بخطر الموت من أمراض القلب أو السرطان في المستقبل.
وكانت الدراسة قد عكفت على تحليل بيانات نحو 420.727 شخص لا يعانون من أمراض القلب أو السرطان عند بدء الدراسة.. وأشارت المتابعة إلى أنه في الست سنوات التالية، توفى ما يقرب من 8.598 شخص خضعوا للدراسة، ليلقى نحو 1,654 بأمراض القلب والأوعية الدموية، و 4,850 بأمراض سرطانية.. وهو ما يشير إلى أن سرعة المشي المعتادة تعد مؤشرا مستقبليا لفرص الوفاة بأمراض القلب.
كما قام الباحثون بتحليل قوة قبضة اليد بمقياس ديناميكي لمعرفة ما إذا كان مؤشرا جيدا للسرطان أو الوفيات المرتبطة بالقلب .. فقد توصلوا – في سياق النتائج الدراسة التي نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة ” القلب الأوروبية ” – إلى أن مدى قوة قبضة اليد تعد مؤشرا ضعيفا للوفيات المتصلة بالقلب بين الرجال ولا يمكن تعميمها على السكان ككل.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 5 ساعات
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وجمعنا واياكم ووالدينا في الفردوس الاعلى من الجنة وجعلنا واياكم من الفائزين عند لقائه كل عام وانتم بخير كل عام وانتم لله اقرب كل عام وانتم بتوفيق وسعادة”
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9023 ] نشر منذ 5 ساعات
احس هالدراسة وجودها زي وجود التمر في البارتي
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9023 ] نشر منذ 4 ساعات
امين يارب 🌸
دوم ذكر الله بلسانك ي جوجو
ماشاء الله عليك الله يثبتنا واياك ويزيدنا من فضله،،،
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5001 ] نشر منذ 4 ساعات
واثق الخطاء يمشي ملكآ
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم آمين😊
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9023 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأعضاء مشغولين هالحين اللي ينظفوا البيت واللي بالسوق واللي جالسين ياكلوا حلو عقب الفطور واللي يغسلوا ضبان بيسووا مرق
وأنا من الفضاوة جالس اطالع السقف والمروحة تلف بس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه اجمعين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدكم جميع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش انت. ترقب المروحه. ماعندك شغله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانتي بصحه وسلامه❤😍 لا انامخلصه السوق من يومين والبيت من امس اماالحلو صحيح ومن اللي يحبه قلبك سوفليه😂😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما الضبان الله يمنعنا😂😢😊يمكن محرومتي❤بس والاخوان وهم وفرحان😂😊يقلقلوها😂😊
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 1 ساعة
الخير على الجميع بأذن الله ياوجهه الخير
صيام مقبول وغفر الله لأمة حبيبه عن مما مضى وعن الآت بأذن الله وبيوم فضيل الجمعة
⚘⚘ عيدكم مباارك ⚘⚘
جنوبيه يعني اليوم اكلنا انا وانتي منه جعلها بالعافية علينا 😍
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 1 ساعة
بكره ان شاءالله بذبح الاضاحي وعددها ثلاث لامي وأبوي وبيتي
عاد والله من زين اللقياقه عندي 😥😥😥 ليتي طاع شوركم
ومسوي رياضه اما هروله والا مشي عالاقل كان انهيها بنصف ساعه
هالحين لازم اقل شي ساعه
.
كل عام والجميع بخير
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 1 ساعة
لولوا
تعرفين تذبحين وتصلخين الذبيحه ؟؟؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه نصحناك بها علشان وجع الركب والقولون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير يا بو فارس ويرحم والدينا ووالديك وموتى المسلمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم آمين❤بالعافيه لولو❤😁 وانت بخيرياالصلاخ😊شكلهابتغرب الشمس وبعدك على الآولى😂😂😊😢الله يمنعني منها محرومه❤😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعدين ليش تذبحها سوى معك من بعد صلاة العيد بكره الى. غروب شمس 13 يعني عندك وقت كافي
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 1 ساعة
لا والله ما اعرف ولا احب اشوفهم ولا اكلهم
ليا انجبرت من امي في توزيعها كل عيد ودمها حاار اكرها زود
يااارب ديم النعم علينا
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 1 ساعة
المحرومه
توّي عرفت قيمة النصيحه والتفريط فيها
بس انا ركبي مثل البووومب ☺️☺️
مشكلتي الكرش 😘😘😘 تعيقني عن أمور كثيره 😉
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو فارس عندك الاخ لهفه فاضي خله يفزع لك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ابو فارس انت تذبح بنفسك. والى عند المسلخ
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 1 ساعة
والبنيات المغربيات اللي نشوفهن يذبحن ؟؟؟ يعني هن اطلق منكن ؟؟؟
افاااااا يالنشميات 😜😜 عالاقل تفوقن عليهن بذبح الضحايا 😛😛
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 1 ساعة
جربي يالولوه ونظفي الحواشي وسوي لك كبده ومقلقل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهُم أحفظ جنودنا البواسل المرابطين على حدود الوطن حفظاً يليق بك حفظاً أنت أهله ووليّه وأيدهم بـ نصَر من عندك وزدهم قوة وتمكين، آمين 💚
تحية إجلال لـجنودنا المرابطون في جميع ثغور الوطن وجميع قطاعاته، البعيدون عن أهلهم في هذه الأيام المباركة، حفظكم الله تعالى وأيدكم بنصّره
كل عام وجنودنا بخخير كل عام وانتم الفخر والأمان لنا بعد ربي 🕊😊
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 59 دقيقة
انتي يالمحرومه ولولوا وامل والمتعلمة بتاعت الشهادات درّه حليلات
من خلاكن تنظفون الكرش وتحسحسن روس الضحايا على النار هي والفراسن
انا القصبات نبا نخليها لدانه والجنوبيه
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 57 دقيقة
خلينا لهم التفووق ذا حنا تفوقنا يمتاز عنهم واللي ميزنا عنهم بامتياز رجالنا وحط تحت رجالنا عشرين خط لان ماهي من عوايد رجالنا الحرمه تذبح او تسلخ وهو متكي ويصور اللي سوته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 57 دقيقة
اللهم امين يارب العالمين الله ينصرهم ويحفظهم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 57 دقيقة
هههههه😊نصلخ الدجاج هههه والمحمود الله😂😊والله خاطري اتعلم فيها بس ماش ماحد معطيني وجه😢😂😊بسرق ذبيحتنا انا واخربط بها زانت والا مازانت😂😂😊
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 56 دقيقة
المحرومه
لاوالله بنفسي والله يعينّي ،، والذبيحه ماتاخذ معي عشر دقايق الى ربع
ساعه الا هي مذبوحه ومسلوخه ومقطعه جااااهزه
طبعا ام فارس تشومر معي وتعتبر مساعدي الأيمن
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9023 ] نشر منذ 56 دقيقة
جوجو السوفليه انتي سويتيه؟؟
امووووت فيه عطيني منه ههههه
لا والله ي المحرومه ماعندي الا الحين بالبس شئ حلو وبطلع اجيب حلاوة العيد،،
ابو فارس تكفى شيل الكرش ههههه
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 55 دقيقة
يالمحرومه والله اني جربت وفيني صيحة وهم لبكره امي لا عصبت علي وانا اتأفف من توزيعها عقابها محد يطبخها غيري وحتى المساعدات ما تخليهم بالمطبخ 😢
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 54 دقيقة
لولوا
من قالك ان الحرمه عندنا ماتذبح ؟؟؟؟ أمي الله يرحمها تذبحها وتسلخها
وتقطها وتطبخها لوحدها
طبعا ايام كانت نشيطه وعمرها بالثلاثين واذا كنّا طالعين كشته بالبر
لكن بعد كبرها وامراضها لاوالله
الله يرحمها ويفغر لها هي وأبوي وأموات المسلمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههه والله يالولو❤ اعرف وحده تصلخ وهي بسن صغيره بحدود العشرينيات الحين واهلها يقولون تصلخ من سن اصغر تبارك الله😊
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 53 دقيقة
هو مو عجز مني اني اذبح لو هي دجاجة بس مقدر شيء قدامي يتحرك ويمشي اذبحه ربي يسامحني احسه حرام قلبي مايطاوعني
لدرجة ما اكلهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 50 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه الله يسلمها لك ام فارس. ويعطيها الصحه والعافيه. والله ما مثل الصحه شي. انا عن نفسي. اذبيحه عندي من الى كما سلام عليكم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 48 دقيقة
ههههه😊ايه ياخوي لهفه😊انا ابشر باقي منه بالثلاجه😂😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 48 دقيقة
😂😂😂😷😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله جداتي مايعرفون ولا قد ذبحوها
ايه طبخ يطبخونها ويقطعونها بس الذبح والسلخ على الرجال
برق رحم الله والديك و والدي وكل موتى المسلمين .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2034 ] نشر منذ 46 دقيقة
اكبر مفترس على وجه الارض الانسان
ياكل الاخضر واليابس
اللحم والطيور
ياكل الي يطير فالسما
والي يمشي مع الارض
وياكل الي فالجحور مثل الضبان
سبحان الخالق
وسبحان من سخر للانسان البهائم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 45 دقيقة
آمين يامحرومه❤ الله يحفظهم لبعض😊صحيح الصحه مالها بدل فاقد كل شي ممكن يتعوض الا الصحه الله يردلكل مريض صحته وعافيته😊
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 44 دقيقة
المحرومه سألتك بالله تذبحينها انتي عادي
ماشا ءالله تبااااااااررككككك الله ربي يزيدك قووووة قلب تحزن وهي بتموت كيف تتحملين منظرها 😭😭
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9023 ] نشر منذ 43 دقيقة
من زمان ي جوجو تسوينه انتي؟؟
أنا مرررة أحبه من اشوفه أحس بشعور غريب هههه وأحب حتى اللي يحبونه احسهم ذووووق
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 43 دقيقة
لولوا
شكلك نعّومه بزياده 😬😬😬
لو تشوفين ام فارس وهي مشومره وتحرمس الفراسن وتنظف الكرش
كان ماتصدقين 😁😁😁😁
اول ماخذتها من بيت ابوها كانت مثلك دلوعه وتتأفف لكن بالهواش
طلعت حرمه صاحيه
احيانا وانا اقطع الذبيحه أخطئ وبالمفصل وتعلمني هي
شغل الدلع والبربسه تراه مايمشي عندي 😤😤
وان شاء الله السنه الجايه بخليها هي اللي تذبحها وتسلخها لوحدها
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9023 ] نشر منذ 40 دقيقة
تجيني ارقام بالواتس ترسل للعيد تهنئة وانا والله ماعرف لمين، واستحي اقوله من هههه لان عادتي ما احفظ ارقام انسى وماعندي حل الا اسلك وارد برساله عامة هههه
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9023 ] نشر منذ 33 دقيقة
جوجو بصراحة من القهر ماعندي سوفليه والله الحين اخذت علبه سيريلاك ههههه معي بالخفى هههه وباهف منها الين ابرد قلبي وخلي السوفليه لك
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 31 دقيقة
لهفه
السوفليه وشنهي ؟؟؟ اكل والا وش ؟؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2034 ] نشر منذ 22 دقيقة
لهفه
كيف تاكل السيرالاك
بالملعقه
ولا مطخ بالاصابع
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9023 ] نشر منذ 20 دقيقة
شئ حلو مكون من الاوريو وكاكاو يمي طعمه ذووووق،، من الخارج طبقه رقيقة ومن الداخل كاكاو ذاااائب
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 19 دقيقة
مقدر اقولك ايه او لا ان كنت ناعمه او خشنه لكن الذبح واموره والدم ذا ماله علاقة بالنعومة يبي له قوة قلب ماهي عندي
لكن ربي يحمي لككك ام فاارس قووية
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههههههههههههه بررق يابرق روح لمحلات الحلى واطلبه منهم بس ماراح يعجبك ابددا 🤣
حلى من اهم مكوناته الاوريو
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 14 دقيقة
لولوا
اذا متزوجه فالله يوفقتس واذا منتي متزوجه فأسأل الله العظيم في هذه
الليله العظيمه ان يرزقتس بزوج فيه من صفاتي ( الشدّة على الحريم ) عاجلا غير
اجل
ولا تدور السنه الا انتي شقرديه وتذبحين الذبيحه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههه وليش مستغربه يا لولوه. نعم. اذبح اصلخ اغسلها. اقذقذ الاطراف. وانظف الحواشي. اللي هي الكرش الامعاء واشيل المراره. اقطعها واوزعها واطبخها واقلم. منها. قدر ما ابغي. واكل منها
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 7 دقائق
لولوا
الحلى والرطارط هذي ما احبها بالمرّه
اتذكر مرّه من المرات تغديت في مطعم انا وواحد من الزملاء وبعد الغداء
قال عطونا ام علي 😟😟😟😟😟
وانا اللي احسب ام علي حرمه 😓😓😓😓
المهم جاب العامل صحنين فيها مثل الخبز وعليها مثل الحليب ويوم
ذقتها وتسبدي تقلب علي ،، اثر هذي ام علي اللي يقول
الله يديم النعمه احسّ انها اكل للقطاوه ماهو لنا
المهم اكلت منها ملعقتين وتركتها ، ماقبلتها تسبدي ويوم جلسنا
شوي قلت لخويي اللي معي ،، ابك ام علي وينها ( على بالي حرمه) قال
واللي أكلتها وشهي ؟
اثر ام علي النعمه اللي أكلتها الله يديمها ومن هاك اليوم ماطبيت
الشارع اللي فيه المطعم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17427 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه لوله انا من الصغر. علمني ابوي الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين. زمان كانوا يقلون الضحيه. ما يذبحها الى واحد قد حج. وفيه ناس ما تعترف بهذي
loloa.[ عدد التعليقات: 5429 ] نشر منذ 6 دقائق
برررق استغفر عن دعووتك استغفررر طلبتككك😭😭😭
ماني متزوجه ولا جيت بتزوج مابي واحد بمواصفاتك
العطف و الرفق والحنان اهم مافي الزوج
وابد ماله امل عريس الغفلة بالذبح مني امي ما ذبحت وجدتي بجي اسويها انا
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 5 دقائق
المحرومه
اثرتس شقرديه ؟؟
اجل هاتس هالورده 🌹🌹
برق[ عدد التعليقات: 10735 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لولوا
تراني طيوووب ولطيف ولكن عند الاضاحي ماعنديش يمّه ارحميني
البس لبس باكستاني وكل اللي حولي يتنافضون من الخوف
انا رجالن حِمِش
انا باقي مَنَاحي الحياة فأنا طيوووب ومتساهل في غير معصيه