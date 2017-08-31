أصغر حاج - صحيفة صدى الالكترونية

الجمعة 1
سبتمبر
هههههههه الله يتقبل منه ويحفظه ويصلحه ويخليه لواليه ,, آمين ,,
روووحي يااناس الله يحميه
يجيب السعااده هالفيديو 😍😍
ماشاء الله لاقوة الا بالله بسم الله اللهم احفظه ورعاه منكل سوء ياحلوهم ياناث يدننون الي يحزوووون
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33245 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههه الله يتقبل منه ويحفظه ويصلحه ويخليه لواليه ,, آمين ,,
loloa.[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 13 ساعة
روووحي يااناس الله يحميه
يجيب السعااده هالفيديو 😍😍
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله لاقوة الا بالله بسم الله اللهم احفظه ورعاه منكل سوء ياحلوهم ياناث يدننون الي يحزوووون