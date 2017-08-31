 أصغر حاج - صحيفة صدى الالكترونية

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أصغر حاج




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33245 ] نشر منذ 14 ساعة

هههههههه الله يتقبل منه ويحفظه ويصلحه ويخليه لواليه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 5438 ] نشر منذ 13 ساعة

روووحي يااناس الله يحميه
يجيب السعااده هالفيديو 😍😍

[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله لاقوة الا بالله بسم الله اللهم احفظه ورعاه منكل سوء ياحلوهم ياناث يدننون الي يحزوووون

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