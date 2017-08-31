 3 مطاردات لخروف شرد قرب العيد - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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  3. 3 مطاردات لخروف شرد قرب العيد

3 مطاردات لخروف شرد قرب العيد




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33213 ] نشر منذ 15 دقيقة

وليش كل هاالمطارده والفحمه .. اتعبت حال واتعبت سيارتك وخروفك ,,

,, بدال هاالمغثه ، خذ غرزة برسيم او حبتين تمر بيدك ومدها له ، ويجيك بكل هدوء وأريحيه ,,

,, فلاشك خالط الفسق غباوه ,, اعتقد هذا هو التفسير الوحيد ,,

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