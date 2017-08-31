3 مطاردات لخروف شرد قرب العيد - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 31
أغسطس
وليش كل هاالمطارده والفحمه .. اتعبت حال واتعبت سيارتك وخروفك ,,
,, بدال هاالمغثه ، خذ غرزة برسيم او حبتين تمر بيدك ومدها له ، ويجيك بكل هدوء وأريحيه ,,
,, فلاشك خالط الفسق غباوه ,, اعتقد هذا هو التفسير الوحيد ,,
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33213 ] نشر منذ 15 دقيقة
وليش كل هاالمطارده والفحمه .. اتعبت حال واتعبت سيارتك وخروفك ,,
,, بدال هاالمغثه ، خذ غرزة برسيم او حبتين تمر بيدك ومدها له ، ويجيك بكل هدوء وأريحيه ,,
,, فلاشك خالط الفسق غباوه ,, اعتقد هذا هو التفسير الوحيد ,,